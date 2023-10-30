https://sputnikarabic.ae/20231030/خراجات-الدماغ-تجتاح-أطفال-أمريكا-ومركز-السيطرة-على-الأمراض-يحذر-صور-وفيديو-1082627658.html

خراجات الدماغ تجتاح أطفال أمريكا ومركز "السيطرة على الأمراض" يحذر... صور وفيديو

خراجات الدماغ تجتاح أطفال أمريكا ومركز "السيطرة على الأمراض" يحذر... صور وفيديو

أصدرت مراكز "السيطرة على الأمراض" تقريرين يفيدان بأنه بعد تخفيف القيود الوبائية في الولايات المتحدة، ارتفعت حالات خراج الدماغ لدى الأطفال دون سن 18 عامًا إلى... 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T12:40+0000

2023-10-30T12:40+0000

2023-10-30T12:44+0000

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حذرت مراكز "السيطرة على الأمراض والوقاية منها" من هذه الخراجات التي عادة ما تتبع عدوى الجهاز التنفسي، بما في ذلك "كوفيد-19" أو الأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية، ما يؤكد أهمية بقاء الأطفال على اطلاع دائم بالتطعيمات الخاصة بهم.تعتبر خراجات الدماغ نادرة نسبيًا، ولكنها أيضًا خطيرة جدًا، فهي عدوى في الدماغ تسببها البكتيريا أو الفطريات التي تدخل الدماغ، عادةً إما عن طريق مجرى الدم من عدوى في جزء آخر من الجسم، مثل الالتهاب الرئوي، أو من خلال عدوى في الرأس، مثل الأذنين والأسنان أو الجيوب الأنفية.يمكن لهذه الخراجات أن تمارس ضغطًا على أنسجة المخ المحيطة بها، وقد تؤدي أيضًا إلى قطع تدفق الدم، كما يمكن أن تسبب الخراجات تلفًا في الدماغ، وفي الحالات الشديدة تكون مميتة، لذلك يجب علاجها بسرعة إلى حد ما بالمضادات الحيوية، وفي بعض الحالات، بالجراحة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.أفادت عالمة الأوبئة إيما أكورسي من مركز السيطرة على الأمراض، بأن 34 حالة شهريًا كانت من عام 2016 إلى عام 2019، بناءً على بيانات العلاج في المستشفى، ثم شهد ديسمبر/ كانون الأول 2022، ذروة بلغت 102 حالة في جميع أنحاء البلاد.يتم التعرف على حالات خراج الدماغ عند الأطفال كمضاعفات حادة لعدوى الجهاز التنفسي الفيروسية. وبعد تخفيف القيود الوبائية في عام 2022، ارتفعت فيروسات الجهاز التنفسي (الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي)، لتنضم إلى "كوفيد-19" في ظاهرة أصبحت تُعرف باسم "الوباء الثلاثي".وبعد تلك الذروة القياسية التي بلغت 102 حالة في ديسمبر الماضي،، بدأت حالات خراج الدماغ لدى الأطفال في الانخفاض. ومع ذلك، لا تزال أعلى من الحد الأقصى الأساسي البالغ 61 حالة شهرية حتى مارس/ آذار 2023. واقترح الباحثون، بقيادة جيسيكا بيني، من مركز السيطرة على الأمراض، أنه قد يكون هناك صلة بين ارتفاع حالات خراج الدماغ وإلغاء فرض ارتداء الكمامة في تلك الحالة، في فبراير/ شباط 2022.

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