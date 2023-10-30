https://sputnikarabic.ae/20231030/دلال-عريقات-ما-يحدث-في-غزة-يثبت-انهزام-العالم-المتعدد-الأقطاب-1082630830.html

دلال عريقات: ما يحدث في غزة يثبت انهزام العالم المتعدد الأقطاب

دلال عريقات: ما يحدث في غزة يثبت انهزام العالم المتعدد الأقطاب

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T14:09+0000

2023-10-30T14:09+0000

2023-10-30T14:09+0000

راديو

بلا قيود

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082630661_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_3706bf57bae64672f1a4e14815792f21.png

دلال عريقات: ما يحدث في غزة يثبت انهزام العالم المتعدد الأقطاب دلال عريقات: ما يحدث في غزة يثبت انهزام العالم المتعدد الأقطاب

الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في قطاع غزة. وهو ما قالت عنه أستاذة العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي دلال صائب عريقات:شويغو يعتبر أن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، والقوات الروسية حالت دون توسع حلف الناتو إلى الشرق. يقول عن هذا الموضوع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناه، في حديث لبرنامجنا:هجوم على الحقول النفطية المحتلة من قبل أمريكا في سوريا والعراق. وعن ذلك، قال الباحث السياسي كاظم ياور:"أنصار الله" اليمنية تتوعد إسرائيل. وهو ما قال عنه المحلل السياسي والقيادي السابق في "أنصار الله" أحمد البحري:الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، ولا تزال جهود حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا قائمة. ويقول الخبير في الشأن الليبي الدكتور محمود الرملي، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

بلا قيود, аудио