https://sputnikarabic.ae/20231030/دلال-عريقات-ما-يحدث-في-غزة-يثبت-انهزام-العالم-المتعدد-الأقطاب-1082630830.html
دلال عريقات: ما يحدث في غزة يثبت انهزام العالم المتعدد الأقطاب
دلال عريقات: ما يحدث في غزة يثبت انهزام العالم المتعدد الأقطاب
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T14:09+0000
2023-10-30T14:09+0000
2023-10-30T14:09+0000
راديو
بلا قيود
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دلال عريقات: ما يحدث في غزة يثبت انهزام العالم المتعدد الأقطاب
دلال عريقات: ما يحدث في غزة يثبت انهزام العالم المتعدد الأقطاب
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في قطاع غزة. وهو ما قالت عنه أستاذة العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي دلال صائب عريقات:شويغو يعتبر أن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، والقوات الروسية حالت دون توسع حلف الناتو إلى الشرق. يقول عن هذا الموضوع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناه، في حديث لبرنامجنا:هجوم على الحقول النفطية المحتلة من قبل أمريكا في سوريا والعراق. وعن ذلك، قال الباحث السياسي كاظم ياور:"أنصار الله" اليمنية تتوعد إسرائيل. وهو ما قال عنه المحلل السياسي والقيادي السابق في "أنصار الله" أحمد البحري:الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، ولا تزال جهود حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا قائمة. ويقول الخبير في الشأن الليبي الدكتور محمود الرملي، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
دلال عريقات: ما يحدث في غزة يثبت انهزام العالم المتعدد الأقطاب
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نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في قطاع غزة. وهو ما قالت عنه أستاذة العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي دلال صائب عريقات:
"من تجاربنا الماضية مع الاحتلال هو يحاول دائما تصوير نفسه على أنه الضحية ويستثمر ملايين الدولار في التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لتغييب العالم الغربي عن حقيقة ما يحدث وتصوير الفلسطيني على أنه إرهابي وهذا يثبت انهزام العالم المتعدد الأقطاب".
شويغو يعتبر أن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، والقوات الروسية حالت دون توسع حلف الناتو إلى الشرق. يقول عن هذا الموضوع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناه، في حديث لبرنامجنا:
"العملية العسكرية الروسية الخاصة حدت من توسع حلف الناتو، بالمفهوم الاستراتيجي وليس بالمفهوم الحدودي، لذلك هي أيضا تأتي نتاجا لهذه العملية، التي قامت بها روسيا بعد رفض حلف الناتو إعطاء ضمانات أمنية طالبت بها روسيا".
هجوم على الحقول النفطية المحتلة من قبل أمريكا في سوريا والعراق. وعن ذلك، قال الباحث السياسي كاظم ياور:
"الفصائل العراقية لديها علاقات وثيقة مع المقاومة في العراق وسوريا وإيران ولبنان وهذا الاستهداف إضافة إلى الحراك الشعبي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي قبل أن تفلت الأمور".
"أنصار الله" اليمنية تتوعد إسرائيل. وهو ما قال عنه المحلل السياسي والقيادي السابق في "أنصار الله" أحمد البحري:
"إن الحركة قادرة على استهداف إسرائيل وهناك غرفة عمليات مشتركة مع الفصائل الفلسطينية ومحور المقاومة".
الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، ولا تزال جهود حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا قائمة. ويقول الخبير في الشأن الليبي الدكتور محمود الرملي، في حديث لبرنامجنا:
"في الواقع العملي، الوضع في هذا المجال شبه كارثي، مع تنفيذ برنامج إسعافي خجول جدا، لا يرتقي إلى معاناة أهالي الضحايا، كل هذا يجري في ظل انقسام سياسي كبير في البلاد".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...