https://sputnikarabic.ae/20231030/رئيس-وزراء-أوكرانيا-السابق-يتحدث-عن-زيارة-فورية-لزيلينسكي-إلى-موسكو-1082617383.html
رئيس وزراء أوكرانيا السابق يتحدث عن "زيارة فورية" لزيلينسكي إلى موسكو
رئيس وزراء أوكرانيا السابق يتحدث عن "زيارة فورية" لزيلينسكي إلى موسكو
قال رئيس الوزراء الأوكراني السابق، ميكولا أزاروف، في مقابلة إعلامية، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيذهب على الفور إلى موسكو لإجراء محادثات سلام إذا... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T06:57+0000
2023-10-30T06:57+0000
2023-10-30T06:57+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7dcf7bf0ac1784cfa2e3969b4d23d200.jpg
وأوضح أزاروف: "من المحتمل أن يتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بزيلينسكي ويقول له، على سبيل المثال: "اسمع ، دعنا نلغي المرسوم، تعال أولا إلى واشنطن حتى نخبرك بما يجب عليك فعله، ثم تذهب إلى موسكو، وسينفذ ذلك على الفور".وأشار أزاروف إلى أن نظام كييف لا يتخذ قرارات من تلقاء نفسه، مضيفًا أن زيلينسكي لا يتحكم بإدارة سياسته إلا "على بعض المستويات".وأعربت روسيا مرارًا، عن استعدادها لإجراء المفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي. وأشار الكرملين أيضا إلى أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى مسار سلمي، بينما يظل تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة لموسكو، ووفقا للرئيس فلاديمير بوتين، لم ترفض روسيا أبدا الحوار، لكن على الجانب الآخر أن يقول ذلك مباشرة.
https://sputnikarabic.ae/20231030/الدفاع-الروسية-بيلاروسيا-مستعدة-لمواصلة-العمل-كمنصة-للتفاوض-بين-كييف-وموسكو-1082616881.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b31b22920510ebb9e947cc96fd554593.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي
رئيس وزراء أوكرانيا السابق يتحدث عن "زيارة فورية" لزيلينسكي إلى موسكو
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الأوكراني السابق، ميكولا أزاروف، في مقابلة إعلامية، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيذهب على الفور إلى موسكو لإجراء محادثات سلام إذا اتخذت واشنطن مثل هذا القرار.
وأوضح أزاروف: "من المحتمل أن يتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بزيلينسكي ويقول له، على سبيل المثال: "اسمع ، دعنا نلغي المرسوم، تعال أولا إلى واشنطن حتى نخبرك بما يجب عليك فعله، ثم تذهب إلى موسكو، وسينفذ ذلك على الفور".
وأشار أزاروف إلى أن نظام كييف لا يتخذ قرارات من تلقاء نفسه، مضيفًا أن زيلينسكي لا يتحكم بإدارة سياسته إلا "على بعض المستويات".
وأعربت روسيا مرارًا، عن استعدادها لإجراء المفاوضات
، لكن سلطات كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي.
وأشار الكرملين أيضا إلى أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى مسار سلمي، بينما يظل تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة لموسكو، ووفقا للرئيس فلاديمير بوتين، لم ترفض روسيا أبدا الحوار، لكن على الجانب الآخر أن يقول ذلك مباشرة.