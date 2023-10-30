https://sputnikarabic.ae/20231030/رغم-القصف-والحرائق-يواصل-الدفاع-المدني-في-غزة-إنقاذ-المواطنين-من-تحت-الأنقاض-1082625423.html

رغم القصف والحرائق.. يواصل الدفاع المدني في غزة إنقاذ المواطنين من تحت الأنقاض

رغم القصف والحرائق.. يواصل الدفاع المدني في غزة إنقاذ المواطنين من تحت الأنقاض

تواجه فرق الدفاع المدني تحديات وتبذل جهودًا كبيرة في إنقاذ الضحايا والبحث عن الناجين في قطاع غزة، وذلك بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي لفرق الدفاع المدني، حيث... 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T11:14+0000

2023-10-30T11:14+0000

2023-10-30T11:51+0000

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رافقت "سبوتنيك" طواقم الدفاع المدني في مدينة رفح، بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لمنازل غرب المدينة، وكان عشرات من أفراد الدفاع المدني قد باشروا في ساعات الليل المتأخرة، بالحفر في أنقاض البيوت المستهدفة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي.وقال رؤوف عمر، أحد افراد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتعرض لحرب لم نشهدها من قبل، وتدمير في كل مكان، ولا نملك سوى أدوات بدائية للبحث عن ناجين أو لإخراج جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، ونتعرض للاستهداف، أثناء عملنا خاصة في ساعات الليل، وكما ترى الآن تحلق الطائرات الإسرائيلية ومن الممكن أن تقصف المكان الذي نتواجد فيه مرة أخرى".وكانت الأيام الثلاثة الماضية الأصعب منذ بداية الحرب، بسبب انقطاع وسائل الاتصالات والإنترنت عن القطاع، حيث كانت طواقم الدفاع المدني تتحرك بناءً على سماع دوي الانفجارات في مختلف المناطق، ما يشكل فارقًا في إنقاذ المصابين، وكانت الطواقم تنتظر المواطنين للقدوم إلى نقاط الدفاع المدني والإبلاغ شفهيًا عن وجود قصف في منطقة ما، لكي يتم تحرك فرق الإنقاذ.

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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك