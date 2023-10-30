https://sputnikarabic.ae/20231030/سفير-إسرائيل-في-موسكو-بلادنا-مستعدة-لتوسيع-الصراع-لكن-لا-مصلحة-لنا-في-ذلك-1082618833.html

سفير إسرائيل في موسكو: بلادنا مستعدة لتوسيع الصراع لكن لا مصلحة لنا في ذلك

سفير إسرائيل في موسكو: بلادنا مستعدة لتوسيع الصراع لكن لا مصلحة لنا في ذلك

صرّح السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، اليوم الاثنين، على خلفية تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أن إسرائيل مستعدة لتوسيع الصراع، ولكن البلاد ليس... 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T09:10+0000

2023-10-30T09:10+0000

2023-10-30T09:10+0000

طوفان الأقصى

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

اسرائيل

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وقال السفير على الهواء عبر قناة "روسيا 24": "نحن لا نبدأ قصف لبنان وسوريا بمبادرة منا، بل بدأها حزب الله والجماعات الشيعية في سوريا وما إلى ذلك بقصف أراضينا كما لو كانت لمساعدة حماس". موضحًا: "نحن مستعدون لذلك، أي أننا مستعدون من وجهة نظر عسكرية، لكن ليس لدينا مصلحة في توسيع هذا الصراع".وأشار بن تسيفي إلى أن "الوحيدين الذين لديهم مثل هذا الاهتمام هم إيران، التي تمول وتدرب وتسلح كل هذه الجماعات، وفي الوقت نفسه، فإن إسرائيل ليس لها مصلحة في أراضي لبنان أو سوريا"، وتابع: "سيكون الجو هادئا هناك، وبعد ذلك لن تكون هناك هجمات انتقامية من جانبنا".وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الضحايا في قطاع غزة تجاوز 8 آلاف شخص، وأصيب أكثر من 18 ألفا، ووفقا لمصادر مختلفة، فإن أكثر من 200 إسرائيلي محتجزون لدى حماس، ودعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية. وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس صيغة "الدولتين" التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها. وكان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المرتبط بالمصالح الإقليمية للأطراف، مصدرا للتوتر والاشتباكات في المنطقة لعقود عديدة. وحدد قرار الأمم المتحدة، بالدور النشط للاتحاد السوفييتي في عام 1947، إنشاء دولتين (إسرائيل وفلسطين)، ولكن تم إنشاء الدولة الإسرائيلية فقط.

https://sputnikarabic.ae/20231030/الكونغرس-الأمريكي-يصوت-الخميس-المقبل-على-حزمة-مساعدات-بقيمة-14-مليار-دولار-لإسرائيل-1082617232.html

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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, اسرائيل