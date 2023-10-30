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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231030/طائرة-مسيرة-تعرض-استهداف-الجنود-الأوكرانيين-بدقة-فيديو-1082617816.html
طائرة مسيرة تعرض استهداف الجنود الأوكرانيين بدقة... فيديو
طائرة مسيرة تعرض استهداف الجنود الأوكرانيين بدقة... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لتدمير مجموعة جنود أوكرانيين أثناء سير العمليات العسكرية، بواسطة مشغلي الطائرات من دون طيار لقوات مجموعة... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T07:57+0000
2023-10-30T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الضربات الدقيقة للقوات المسلحة الروسية حيدت عددًا من الجنود الأوكرانيين للقوات المسلحة الأوكرانية، في كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في دونيتسك.وفي وقت سابق، عرض المظليون الروس تصميمًا جديدًا لقذيفة طائرة من دون طيار، على اتجاه أرتيوموفسك، ودمرت هذه الطائرة من دون طيار قوميًا أوكرانيًا كان يطلق النار من خندق على مواقع القوات الروسية.
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

طائرة مسيرة تعرض استهداف الجنود الأوكرانيين بدقة... فيديو

07:57 GMT 30.10.2023
© Sputnikمشاهد للحظة استهداف مجموعة أوكرانية على محور دونيتسك
مشاهد للحظة استهداف مجموعة أوكرانية على محور دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© Sputnik
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عرضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لتدمير مجموعة جنود أوكرانيين أثناء سير العمليات العسكرية، بواسطة مشغلي الطائرات من دون طيار لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الضربات الدقيقة للقوات المسلحة الروسية حيدت عددًا من الجنود الأوكرانيين للقوات المسلحة الأوكرانية، في كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في دونيتسك.
وفي وقت سابق، عرض المظليون الروس تصميمًا جديدًا لقذيفة طائرة من دون طيار، على اتجاه أرتيوموفسك، ودمرت هذه الطائرة من دون طيار قوميًا أوكرانيًا كان يطلق النار من خندق على مواقع القوات الروسية.
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