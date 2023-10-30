https://sputnikarabic.ae/20231030/طائرة-مسيرة-تعرض-استهداف-الجنود-الأوكرانيين-بدقة-فيديو-1082617816.html
طائرة مسيرة تعرض استهداف الجنود الأوكرانيين بدقة... فيديو
طائرة مسيرة تعرض استهداف الجنود الأوكرانيين بدقة... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لتدمير مجموعة جنود أوكرانيين أثناء سير العمليات العسكرية، بواسطة مشغلي الطائرات من دون طيار لقوات مجموعة... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T07:57+0000
2023-10-30T07:57+0000
2023-10-30T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الضربات الدقيقة للقوات المسلحة الروسية حيدت عددًا من الجنود الأوكرانيين للقوات المسلحة الأوكرانية، في كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في دونيتسك.وفي وقت سابق، عرض المظليون الروس تصميمًا جديدًا لقذيفة طائرة من دون طيار، على اتجاه أرتيوموفسك، ودمرت هذه الطائرة من دون طيار قوميًا أوكرانيًا كان يطلق النار من خندق على مواقع القوات الروسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
طائرة مسيرة تعرض استهداف الجنود الأوكرانيين بدقة... فيديو
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عرضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لتدمير مجموعة جنود أوكرانيين أثناء سير العمليات العسكرية، بواسطة مشغلي الطائرات من دون طيار لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الضربات الدقيقة للقوات المسلحة الروسية حيدت عددًا من الجنود الأوكرانيين للقوات المسلحة الأوكرانية، في كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في دونيتسك.
وفي وقت سابق، عرض المظليون الروس تصميمًا جديدًا لقذيفة طائرة من دون طيار، على اتجاه أرتيوموفسك، ودمرت هذه الطائرة من دون طيار قوميًا أوكرانيًا كان يطلق النار من خندق على مواقع القوات الروسية.