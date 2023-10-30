https://sputnikarabic.ae/20231030/عرض-دبابة-ليوبارد-متضررة-من-نيران-القوات-الروسية-في-داخلهافيديو-1082633144.html
عرض دبابة "ليوبارد" متضررة من نيران القوات الروسية في داخلها...فيديو
عرض دبابة "ليوبارد" متضررة من نيران القوات الروسية في داخلها...فيديو
تواصل القوات المسلحة لنظام كييف خسارة دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع التي زودتها بها دول الناتو. فقط في الأيام الأخيرة في منطقة رابوتينو (مقاطعة زابوروجيه)... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T15:15+0000
2023-10-30T15:15+0000
2023-10-30T15:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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من الممكن أن يكون أكثر، لأنه لا يتم نشر جميع مواد الفيديو في وقت واحد. كما هو الحال دائما، يظهر الجنود الروس احترافية عالية ومعرفة جيدة بنقاط ضعف معدات العدو. على سبيل المثال، تم إصابة الدبابة الأجنبية المتعددة الأطنان في المنافذ الخلفية، حيث توجد الذخيرة، وفقا لصحيفة "روسكويو أوروجيو".ظهر مقطع فيديو لدبابة "ليوبارد 2أ4" معطلة على شبكات التواصل الاجتماعي. صوّرها عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية. يمكن ملاحظة أن الهيكل فقد تمامًا العجلة الأمامية اليسرى والجنازير. ربما، أولا كان هناك انفجار لغم، ثم تم تدمير الدبابة بطائرة مسيرة معززة بالواقع الافتراضي FPV.وفي حجرة القتال، كان هناك حريق ألحق أضرارا جسيمة بالمعدات الداخلية. حتى لو تم سحب "الهدية" الألمانية إلى الخلف، فمن غير المرجح أن يتم إعادتها إلى الخدمة.
https://sputnikarabic.ae/20231030/إعلام-يتحدث-عن-نظام-كهرومغناطيسي-روسي-غامض-أقوى-من-الأسلحة-النووية-1082631312.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
عرض دبابة "ليوبارد" متضررة من نيران القوات الروسية في داخلها...فيديو
تابعنا عبر
تواصل القوات المسلحة لنظام كييف خسارة دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع التي زودتها بها دول الناتو. فقط في الأيام الأخيرة في منطقة رابوتينو (مقاطعة زابوروجيه) فقدت أربع مركبات من هذا الطراز على الأقل.
من الممكن أن يكون أكثر، لأنه لا يتم نشر جميع مواد الفيديو في وقت واحد. كما هو الحال دائما، يظهر الجنود الروس احترافية عالية ومعرفة جيدة بنقاط ضعف معدات العدو. على سبيل المثال، تم إصابة الدبابة الأجنبية المتعددة الأطنان في المنافذ الخلفية، حيث توجد الذخيرة، وفقا لصحيفة "روسكويو أوروجيو"
.
ظهر مقطع فيديو لدبابة "ليوبارد 2أ4" معطلة على شبكات التواصل الاجتماعي. صوّرها عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية. يمكن ملاحظة أن الهيكل فقد تمامًا العجلة الأمامية اليسرى والجنازير. ربما، أولا كان هناك انفجار لغم، ثم تم تدمير الدبابة بطائرة مسيرة معززة بالواقع الافتراضي FPV.
وفي حجرة القتال، كان هناك حريق ألحق أضرارا جسيمة بالمعدات الداخلية. حتى لو تم سحب "الهدية" الألمانية إلى الخلف، فمن غير المرجح أن يتم إعادتها إلى الخدمة.