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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231030/عرض-دبابة-ليوبارد-متضررة-من-نيران-القوات-الروسية-في-داخلهافيديو-1082633144.html
عرض دبابة "ليوبارد" متضررة من نيران القوات الروسية في داخلها...فيديو
عرض دبابة "ليوبارد" متضررة من نيران القوات الروسية في داخلها...فيديو
تواصل القوات المسلحة لنظام كييف خسارة دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع التي زودتها بها دول الناتو. فقط في الأيام الأخيرة في منطقة رابوتينو (مقاطعة زابوروجيه)... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T15:15+0000
2023-10-30T15:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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من الممكن أن يكون أكثر، لأنه لا يتم نشر جميع مواد الفيديو في وقت واحد. كما هو الحال دائما، يظهر الجنود الروس احترافية عالية ومعرفة جيدة بنقاط ضعف معدات العدو. على سبيل المثال، تم إصابة الدبابة الأجنبية المتعددة الأطنان في المنافذ الخلفية، حيث توجد الذخيرة، وفقا لصحيفة "روسكويو أوروجيو".ظهر مقطع فيديو لدبابة "ليوبارد 2أ4" معطلة على شبكات التواصل الاجتماعي. صوّرها عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية. يمكن ملاحظة أن الهيكل فقد تمامًا العجلة الأمامية اليسرى والجنازير. ربما، أولا كان هناك انفجار لغم، ثم تم تدمير الدبابة بطائرة مسيرة معززة بالواقع الافتراضي FPV.وفي حجرة القتال، كان هناك حريق ألحق أضرارا جسيمة بالمعدات الداخلية. حتى لو تم سحب "الهدية" الألمانية إلى الخلف، فمن غير المرجح أن يتم إعادتها إلى الخدمة.
https://sputnikarabic.ae/20231030/إعلام-يتحدث-عن-نظام-كهرومغناطيسي-روسي-غامض-أقوى-من-الأسلحة-النووية-1082631312.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

عرض دبابة "ليوبارد" متضررة من نيران القوات الروسية في داخلها...فيديو

15:15 GMT 30.10.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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تواصل القوات المسلحة لنظام كييف خسارة دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع التي زودتها بها دول الناتو. فقط في الأيام الأخيرة في منطقة رابوتينو (مقاطعة زابوروجيه) فقدت أربع مركبات من هذا الطراز على الأقل.
من الممكن أن يكون أكثر، لأنه لا يتم نشر جميع مواد الفيديو في وقت واحد. كما هو الحال دائما، يظهر الجنود الروس احترافية عالية ومعرفة جيدة بنقاط ضعف معدات العدو. على سبيل المثال، تم إصابة الدبابة الأجنبية المتعددة الأطنان في المنافذ الخلفية، حيث توجد الذخيرة، وفقا لصحيفة "روسكويو أوروجيو".
منظومة ألابوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
إعلام يتحدث عن نظام كهرومغناطيسي روسي غامض "أقوى من الأسلحة النووية"
14:38 GMT
ظهر مقطع فيديو لدبابة "ليوبارد 2أ4" معطلة على شبكات التواصل الاجتماعي. صوّرها عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية. يمكن ملاحظة أن الهيكل فقد تمامًا العجلة الأمامية اليسرى والجنازير. ربما، أولا كان هناك انفجار لغم، ثم تم تدمير الدبابة بطائرة مسيرة معززة بالواقع الافتراضي FPV.
وفي حجرة القتال، كان هناك حريق ألحق أضرارا جسيمة بالمعدات الداخلية. حتى لو تم سحب "الهدية" الألمانية إلى الخلف، فمن غير المرجح أن يتم إعادتها إلى الخدمة.
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