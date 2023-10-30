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https://sputnikarabic.ae/20231030/قبلة-المونديال-فضيحة-توقف-بطلها-لـ-3-سنوات-1082628947.html
"قبلة المونديال"... فضيحة توقف بطلها لـ 3 سنوات
"قبلة المونديال"... فضيحة توقف بطلها لـ 3 سنوات
أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، بإيقاف الرئيس السابق للاتحاد الإسباني، لويس روبياليس، 3 سنوات، بسبب القبلة الشهيرة على شفتي بطلة مونديال... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T13:20+0000
2023-10-30T13:20+0000
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وأعلن اتحاد "فيفا" في بيان: "قررت اللجنة التأديبية للفيفا منع لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 3 سنوات، بعد أن وجدت أنه تصرف بشكل ينتهك المادة 13 من القانون التأديبي لفيفا".وأقال الفيفا، في 26 أغسطس/آب الماضي، روبياليس، من منصبه لضمان سير التحقيق بشأن سلوكه في نهائي كأس العالم لكرة القدم للنساء، إذ قام بتقبيل شفاه اللاعبة الإسبانية جيني هيرموسو، خلال توزيع الميداليات.وأعلن روبياليس استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني وكنائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في 10 سبتمبر/ كانون الأول، وسط ضغط متزايد في إسبانيا من مشرعين ولاعبات.ويتم التحقيق مع روبياليس حاليا في إسبانيا، بقضية تعتبر جنائية، حيث أصدر قاض مدريدي أمر تقييد لإبعاده عن هيرموسو التي تلعب لصالح ناد في المكسيك، بينما يرفض روبياليس الاعتراف بارتكابه أي جرم.
https://sputnikarabic.ae/20231029/ميسي-يتجه-لحصد-الكرة-الذهبية-الثامنة-وأسطورة-الدوري-الإنجليزي-يعتبرها-فضيحة-1082596541.html
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كرة القدم للسيدات, منوعات
كرة القدم للسيدات, منوعات

"قبلة المونديال"... فضيحة توقف بطلها لـ 3 سنوات

13:20 GMT 30.10.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEفيفا يوقف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بعد تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات
فيفا يوقف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بعد تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، بإيقاف الرئيس السابق للاتحاد الإسباني، لويس روبياليس، 3 سنوات، بسبب القبلة الشهيرة على شفتي بطلة مونديال السيدات، جيني هيرموسو.
وأعلن اتحاد "فيفا" في بيان: "قررت اللجنة التأديبية للفيفا منع لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 3 سنوات، بعد أن وجدت أنه تصرف بشكل ينتهك المادة 13 من القانون التأديبي لفيفا".
وأقال الفيفا، في 26 أغسطس/آب الماضي، روبياليس، من منصبه لضمان سير التحقيق بشأن سلوكه في نهائي كأس العالم لكرة القدم للنساء، إذ قام بتقبيل شفاه اللاعبة الإسبانية جيني هيرموسو، خلال توزيع الميداليات.
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أمس, 12:40 GMT
وأعلن روبياليس استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني وكنائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في 10 سبتمبر/ كانون الأول، وسط ضغط متزايد في إسبانيا من مشرعين ولاعبات.
ويتم التحقيق مع روبياليس حاليا في إسبانيا، بقضية تعتبر جنائية، حيث أصدر قاض مدريدي أمر تقييد لإبعاده عن هيرموسو التي تلعب لصالح ناد في المكسيك، بينما يرفض روبياليس الاعتراف بارتكابه أي جرم.
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