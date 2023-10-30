https://sputnikarabic.ae/20231030/قيادي-في-جبهة-المقاومة-لـسبوتنيك-التحركات-السياسية-الحالية-لن-تستطيع-وضع-حلول-للأزمة-السودانية-1082636335.html

قيادي في جبهة المقاومة لـ"سبوتنيك": التحركات السياسية الحالية لن تستطيع وضع حلول للأزمة السودانية

قيادي في جبهة المقاومة لـ"سبوتنيك": التحركات السياسية الحالية لن تستطيع وضع حلول للأزمة السودانية

أكد محمد صالح رزق الله، القيادي في جبهة المقاومة السودانية، أنه "لا جديد في المشهد السياسي في الساحة السودانية رغم الإعلانات المتكررة عن المفاوضات والتحالفات،... 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T17:47+0000

2023-10-30T17:47+0000

2023-10-30T17:48+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

أخبار السعودية اليوم

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

حصري

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076002650_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3a0c93453782585c2fb285cd3214fe5.jpg

وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "لو نظرنا إلى ما يحدث من اجتماعات للقوى المدنية التي هي في الأساس الحرية والتغيير وبين ما يجري على الأرض من سيطرة الدعم السريع في نفس التوقيت على منطقة "نيالا" التي بها أقوى القواعد العسكرية، وفي النهاية سنجد أنفسنا أمام تحالف بين الدعم السريع والتحالف المدني الجديد مع البرهان".وأضاف رزق الله، أن "كل ما سوف ينتج عن التحركات من جدة إلى أديس أبابا إلى القاهرة لن تأتي بأي جديد فيما يتعلق بالأوضاع في السودان، وسوف نعود من جديد إلى التحالف الذي كان في السابق، لن يستطيع أحد تغيير المشهد الحالي والكل في حالة انهيار".وأشار القيادي في "جبهة المقاومة"، إلى أن الحل في السودان يكمن في بروز قوى سياسية جديدة يكون لديها القدرة على إنتاج رؤى وأفكار تصيغ طرق ومسارات جديدة للحل بعيدا عن حالة الاهتراء السياسي التي تضرب البلاد منذ عقود.وأوضح رزق الله أن "الحل المنتظر يأتي على حسب الواقع، ربما يكون الحل بالتوافقات السياسية و الأرضية الممهدة لذلك وقد يكون بالقوة المسلحة، وما دعانا للقول بأن الوضع الراهن لن ينتج حلولا هو الفراغ السياسي والأمني والاقتصادي الذي يضرب البلاد منذ سنوات دون وجود أي رؤية أو خارطة لتوجية البوصلة نحو إنقاذ البلاد".وانطلقت المحادثات بين وفدي التفاوض للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أمس الأحد، في مدينة جدة السعودية، عقب إجراءات تعديلات على تشكيل الوفد الممثل للجيش السوداني.وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي، "بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية التي تتركز على إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وبناء الثقة، إضافة إلى إمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية".وأضافت الخارجية في بيانها أن "السعودية وأمريكا ومنظمة الإيغاد والاتحاد الأفريقي، الميسرون لعملية التفاوض، أكدوا أن المفاوضات لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية".وأكدت مصادر مطّلعة في قوات الدعم السريع، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، أنه "تم إبعاد السفير عمر الصديق ضمن وفد الجيش، وينال صفة خبير فقط جراء الاعتراض عليه من قبل وفد قوات الدعم السريع الذي يترأسه العميد عمر حمدان بسبب انتمائه للنظام والحزب السابقين (المؤتمر الوطني) المنحل".وتتواصل الاشتباكات، رغم بدء المفاوضات بين طرفي الصراع (الجيش وقوات الدعم السريع)، حيث أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدنية نيالا بولاية جنوب دارفور وهي ثان أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين مما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.

https://sputnikarabic.ae/20231026/قوات-الدعم-السريع-تعلن-سيطرتها-على-مدينة-نيالا-ثاني-أكبر-مدن-السودان-فيديو-1082494709.html

https://sputnikarabic.ae/20231027/إيقاد-تشارك-في-تسهيل-محادثات-جدة-بشأن-وقف-إطلاق-النار-الإنساني-في-السودان-1082538445.html

https://sputnikarabic.ae/20231029/بعد-عودة-الجيش-والدعم-السريع-إلى-منبر-جدة-هل-باتت-أيام-الحرب-معدودة-في-السودان-1082611080.html

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك