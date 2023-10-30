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https://sputnikarabic.ae/20231030/لحظة-استهداف-دبابة-إسرائيلية-متوغلة-في-غزة-لسيارة-مدنية-فيديو-1082618430.html
لحظة استهداف دبابة إسرائيلية متوغلة في غزة لسيارة مدنية... فيديو
لحظة استهداف دبابة إسرائيلية متوغلة في غزة لسيارة مدنية... فيديو
ذكرت وسائل إعلام، نقلًا عن شهود عيان، قطع دبابات إسرائيلية، على أطراف مدينة غزة، الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T08:33+0000
2023-10-30T08:40+0000
رصد عسكري
طوفان الأقصى
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وأفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن شهود عيان، في بيان: "تم رصد دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة، وتم قطع طريق رئيسي".وأظهر فيديو متداول دخول آليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي إلى منطقة شارع صلاح الدين في قطاع غزة.واستهدفت الدبابة ما يبدو أنه سيارة مدنية، أثناء تصوير الفيديو.شاهد أيضا... وكالة: الجيش الإسرائيلي يواصل تهديده بقصف مستشفى القدس.. فيديو
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رصد عسكري, طوفان الأقصى
رصد عسكري, طوفان الأقصى

لحظة استهداف دبابة إسرائيلية متوغلة في غزة لسيارة مدنية... فيديو

08:33 GMT 30.10.2023 (تم التحديث: 08:40 GMT 30.10.2023)
© AFP 2023 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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ذكرت وسائل إعلام، نقلًا عن شهود عيان، قطع دبابات إسرائيلية، على أطراف مدينة غزة، الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.
وأفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن شهود عيان، في بيان: "تم رصد دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة، وتم قطع طريق رئيسي".
وأظهر فيديو متداول دخول آليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي إلى منطقة شارع صلاح الدين في قطاع غزة.
واستهدفت الدبابة ما يبدو أنه سيارة مدنية، أثناء تصوير الفيديو.
شاهد أيضا... وكالة: الجيش الإسرائيلي يواصل تهديده بقصف مستشفى القدس.. فيديو
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