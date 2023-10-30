https://sputnikarabic.ae/20231030/متوسط-عمر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يرتفع-إلى-43-عاما-بسبب-الخسائر-1082637598.html

متوسط عمر القوات المسلحة الأوكرانية يرتفع إلى 43 عاما بسبب الخسائر

متوسط عمر القوات المسلحة الأوكرانية يرتفع إلى 43 عاما بسبب الخسائر

كانت صفوف القوات الأوكرانية فارغة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط أعمارهم 43 عامًا، حسبما ذكرت مجلة... 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T18:25+0000

2023-10-30T18:25+0000

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أخبار أوكرانيا

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وقالت المجلة: "لقد أدت (الخسائر) إلى إضعاف صفوف القوات المسلحة الأوكرانية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى استدعاء الجنود الأكبر سنا، مما رفع متوسط ​​عمر الجندي في أوكرانيا إلى ما يقرب من 43 عاما".وقال مساعد زيلينسكي لمجلة "تايم"، إن هؤلاء المجندين ليسوا أقوياء جسديًا مثل الأصغر سنًا، كما أن العمل معهم أكثر صعوبة.وأضاف: "هذه أوكرانيا، وليست الدول الاسكندنافية".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السابق نيكولاي أزاروف، إن احتياطيات التعبئة في أوكرانيا قد استنفدت، في الوقت الذي يطلب فيه العسكريون الموجودون على الجبهة التناوب.

https://sputnikarabic.ae/20231030/إعلام-زيلينسكي-كان-غاضبا-بعد-زيارة-إلى-الولايات-المتحدة-1082633719.html

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