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https://sputnikarabic.ae/20231030/متوسط-عمر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يرتفع-إلى-43-عاما-بسبب-الخسائر-1082637598.html
متوسط عمر القوات المسلحة الأوكرانية يرتفع إلى 43 عاما بسبب الخسائر
متوسط عمر القوات المسلحة الأوكرانية يرتفع إلى 43 عاما بسبب الخسائر
كانت صفوف القوات الأوكرانية فارغة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط أعمارهم 43 عامًا، حسبما ذكرت مجلة... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T18:25+0000
2023-10-30T18:26+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت المجلة: "لقد أدت (الخسائر) إلى إضعاف صفوف القوات المسلحة الأوكرانية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى استدعاء الجنود الأكبر سنا، مما رفع متوسط ​​عمر الجندي في أوكرانيا إلى ما يقرب من 43 عاما".وقال مساعد زيلينسكي لمجلة "تايم"، إن هؤلاء المجندين ليسوا أقوياء جسديًا مثل الأصغر سنًا، كما أن العمل معهم أكثر صعوبة.وأضاف: "هذه أوكرانيا، وليست الدول الاسكندنافية".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السابق نيكولاي أزاروف، إن احتياطيات التعبئة في أوكرانيا قد استنفدت، في الوقت الذي يطلب فيه العسكريون الموجودون على الجبهة التناوب.
https://sputnikarabic.ae/20231030/إعلام-زيلينسكي-كان-غاضبا-بعد-زيارة-إلى-الولايات-المتحدة-1082633719.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

متوسط عمر القوات المسلحة الأوكرانية يرتفع إلى 43 عاما بسبب الخسائر

18:25 GMT 30.10.2023 (تم التحديث: 18:26 GMT 30.10.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، 17 سبتمبر 2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، 17 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
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كانت صفوف القوات الأوكرانية فارغة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط أعمارهم 43 عامًا، حسبما ذكرت مجلة غربية نقلاً عن أحد مساعدي فلاديمير زيلينسكي.
وقالت المجلة: "لقد أدت (الخسائر) إلى إضعاف صفوف القوات المسلحة الأوكرانية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى استدعاء الجنود الأكبر سنا، مما رفع متوسط ​​عمر الجندي في أوكرانيا إلى ما يقرب من 43 عاما".
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
إعلام: زيلينسكي كان غاضبا بعد زيارة إلى الولايات المتحدة
15:27 GMT
وقال مساعد زيلينسكي لمجلة "تايم"، إن هؤلاء المجندين ليسوا أقوياء جسديًا مثل الأصغر سنًا، كما أن العمل معهم أكثر صعوبة.
وأضاف: "هذه أوكرانيا، وليست الدول الاسكندنافية".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السابق نيكولاي أزاروف، إن احتياطيات التعبئة في أوكرانيا قد استنفدت، في الوقت الذي يطلب فيه العسكريون الموجودون على الجبهة التناوب.
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