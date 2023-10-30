عربي
https://sputnikarabic.ae/20231030/مدير-عام-الدفاع-المدني-اللبناني-القصف-الإسرائيلي-تسبب-بحرائق-لا-يمكن-إخمادها-1082625256.html
مدير عام الدفاع المدني اللبناني: القصف الإسرائيلي تسبب بحرائق لا يمكن إخمادها
مدير عام الدفاع المدني اللبناني: القصف الإسرائيلي تسبب بحرائق لا يمكن إخمادها
أشار المدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد ريمون خطار، اليوم الاثنين، إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي يتركز الآن في محيط الناقورة وفي منطقة اللبونة، علما... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T11:04+0000
2023-10-30T11:04+0000
لبنان
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082390678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b5c402f6e662dcabb523aa1fa08cba0.jpg
وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال خطار إن "الدفاع المدني لا يمكنه التحرك لإخماد الحرائق طالما أن القصف لا يزال مستمرًا، ننتظر وننسق بهذا الإطار مع الجيش اللبناني ومع قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب للتدخل، لكي لا نعرض عناصرنا للخطر".واعتبر أن "مؤشر الحرائق مبدئيًا اليوم مرتفع، ولكن الأمور لا تزال تحت السيطرة، كل وحداتنا ومراكزنا في حالة استنفار في الجنوب، وعند الحاجة نستقدم الدعم من مناطق أخرى".وأضاف:"لدينا مشكلة في إخماد الحرائق في المناطق التي تحتوي على ألغام وقنابل عنقودية، وهذا كله يشكل خطرًا على العناصر ويؤخر عمليات الإطفاء".وعن التحديات التي تواجه الدفاع المدني، قال خطار إن "الوضع الاقتصادي الذي لم يعد خفي على أحد، انعكس على كل إدارات الدولة والدفاع المدني واحد منهم، وبنفس الوقت لدينا مشاكل على صعيد المحروقات، وصيانة المعدات والآليات، ولكن حتى اليوم لم نفشل بأي مهمة ولن نفشل بأي مهمة"، مضيفًا: "عقدت اجتماعًا مع كل أجهزة الطوارئ الموجودة في لبنان وتفاهمنا على الخطط وطريقة العمل في حال حصول أي طارئ".واستهدف القصف الإسرائيلي منذ ساعات الصباح، منطقة اللبونة جنوبي الناقورة، والحرش المحيط في موقع الراهب الإسرائيلي عند حدود عيتا الشعب بقذائف فوسفوية، كما طال القصف منطقة وادي شبعا ومزرعة بسطرة ومرتفعات حلتا، وأطراف كفرشوبا.
https://sputnikarabic.ae/20231030/رئيس-نادي-الأسير-الفلسطيني-عدد-الأسرى-في-السجون-الإسرائيلية-يقارب11-ألفا-1082624088.html
https://sputnikarabic.ae/20231029/حزب-الله-يعلن-إسقاط-مسيرة-إسرائيلية-واستهداف-موقعين-عسكريين-على-الحدود-اللبنانية-1082611601.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082390678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_379a475a89d1a037a587178a3e381dc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, تقارير سبوتنيك
لبنان, تقارير سبوتنيك

مدير عام الدفاع المدني اللبناني: القصف الإسرائيلي تسبب بحرائق لا يمكن إخمادها

11:04 GMT 30.10.2023
© AP Photo / Hassan Ammarسيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegramNabd
أشار المدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد ريمون خطار، اليوم الاثنين، إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي يتركز الآن في محيط الناقورة وفي منطقة اللبونة، علما الشعب، وفي عيتا الشعب، ومحيط مزارع شبعا، وقد تسبب بحرائق.
وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال خطار إن "الدفاع المدني لا يمكنه التحرك لإخماد الحرائق طالما أن القصف لا يزال مستمرًا، ننتظر وننسق بهذا الإطار مع الجيش اللبناني ومع قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب للتدخل، لكي لا نعرض عناصرنا للخطر".
واعتبر أن "مؤشر الحرائق مبدئيًا اليوم مرتفع، ولكن الأمور لا تزال تحت السيطرة، كل وحداتنا ومراكزنا في حالة استنفار في الجنوب، وعند الحاجة نستقدم الدعم من مناطق أخرى".
حجم ومساحات الأراضي التي تطالها الحرائق لا يمكن تحديدها الآن، لأن الوضع لا يزال دقيقًا في الجنوب.
وأضاف:"لدينا مشكلة في إخماد الحرائق في المناطق التي تحتوي على ألغام وقنابل عنقودية، وهذا كله يشكل خطرًا على العناصر ويؤخر عمليات الإطفاء".
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
رئيس نادي الأسير الفلسطيني: عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية يقارب11 ألفا
10:46 GMT
وعن التحديات التي تواجه الدفاع المدني، قال خطار إن "الوضع الاقتصادي الذي لم يعد خفي على أحد، انعكس على كل إدارات الدولة والدفاع المدني واحد منهم، وبنفس الوقت لدينا مشاكل على صعيد المحروقات، وصيانة المعدات والآليات، ولكن حتى اليوم لم نفشل بأي مهمة ولن نفشل بأي مهمة"، مضيفًا: "عقدت اجتماعًا مع كل أجهزة الطوارئ الموجودة في لبنان وتفاهمنا على الخطط وطريقة العمل في حال حصول أي طارئ".
القصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
"حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية واستهداف موقعين عسكريين على الحدود اللبنانية
أمس, 19:19 GMT

ويواصل الجيش الإسرائيلي إلقاء القذائف الحارقة على الأحراش والأودية اللبنانية المتاخمة للشريط الحدودي.

واستهدف القصف الإسرائيلي منذ ساعات الصباح، منطقة اللبونة جنوبي الناقورة، والحرش المحيط في موقع الراهب الإسرائيلي عند حدود عيتا الشعب بقذائف فوسفوية، كما طال القصف منطقة وادي شبعا ومزرعة بسطرة ومرتفعات حلتا، وأطراف كفرشوبا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو07:00 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала