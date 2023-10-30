https://sputnikarabic.ae/20231030/مرشح-رئاسي-أمريكي-يعد-بمنع-أوكرانيا-من-التسبب-باندلاع-حرب-عالمية-1082632710.html
مرشح رئاسي أمريكي يعد بمنع أوكرانيا من التسبب باندلاع حرب عالمية
مرشح رئاسي أمريكي يعد بمنع أوكرانيا من التسبب باندلاع حرب عالمية
وعد المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، اليوم الاثنين، بعدم السماح لأوكرانيا بالتسبب باندلاع حرب عالمية ثالثة، من خلال جر الولايات المتحدة إلى الصراع. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T14:49+0000
2023-10-30T14:49+0000
2023-10-30T14:49+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب راماسوامي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "سوف نتجنب حرباً عالمية ثالثة، إذا حرصت كل دولة على تحقيق مصالحها الخاصة؛ لأن الحرب العالمية، في الواقع، ليست في مصلحة كل دولة على حدة. والطريقة الوحيدة لحدوث ذلك [الحرب العالمية] هي إذا تمكنت دولة مثل أوكرانيا، التي لديها حوافز لتشجيع حرب واسعة النطاق، من جر الولايات المتحدة إلى تلك الحرب. وهذا لن يحدث تحت قيادتي".كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد، خلال زيارته إلى الصين في وقت سابق من الشهر الجاري، أن بلاده لم ترفض أبداً موضوع إنهاء الصراع في أوكرانيا سلميا، لكن "الجانب الآخر غير مستعد للتفاوض بأي شكل من الأشكال"؛ لافتا إلى أن فلاديمير زيلينسكي أصدر مرسوماً يحظر إجراء مفاوضات سلام مع روسيا.وأشار إلى أنه، إذا كان الجانب الأوكراني يريد التفاوض، فعليه أن يبدأ بإلغاء هذا المرسوم، وإعلان استعداده للمفاوضات.وأوضح الرئيس الروسي أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، هي "محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2014"؛ مؤكداً أنه خلال هذه الفترة روسيا بذلت كل ما في وسعها لتسوية الصراع سلمياً.وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير 2022؛ ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وأشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريًا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك؛ فقد نشأت مخاطر أمنية، بحيث كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى.وتلقت أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة العام الماضي، مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا؛ إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أكثر من 100 مليار دولار.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وكانت روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وشدد وزير الخارجية سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال إرسال الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد الأوكرانيين، في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20231030/الجيش-الروسي-يحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-ويدمر-دبابة-ليوبارد-عاجل-1082626197.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مرشح رئاسي أمريكي يعد بمنع أوكرانيا من التسبب باندلاع حرب عالمية
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وعد المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، اليوم الاثنين، بعدم السماح لأوكرانيا بالتسبب باندلاع حرب عالمية ثالثة، من خلال جر الولايات المتحدة إلى الصراع.
وكتب راماسوامي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "سوف نتجنب حرباً عالمية ثالثة، إذا حرصت كل دولة على تحقيق مصالحها الخاصة؛ لأن الحرب العالمية، في الواقع، ليست في مصلحة كل دولة على حدة. والطريقة الوحيدة لحدوث ذلك [الحرب العالمية] هي إذا تمكنت دولة مثل أوكرانيا، التي لديها حوافز لتشجيع حرب واسعة النطاق، من جر الولايات المتحدة إلى تلك الحرب. وهذا لن يحدث تحت قيادتي".
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد، خلال زيارته إلى الصين في وقت سابق من الشهر الجاري، أن بلاده لم ترفض أبداً موضوع إنهاء الصراع في أوكرانيا سلميا، لكن "الجانب الآخر غير مستعد للتفاوض بأي شكل من الأشكال"؛ لافتا إلى أن فلاديمير زيلينسكي أصدر مرسوماً يحظر إجراء مفاوضات سلام مع روسيا.
وأشار إلى أنه، إذا كان الجانب الأوكراني يريد التفاوض، فعليه أن يبدأ بإلغاء هذا المرسوم، وإعلان استعداده للمفاوضات.
وأوضح الرئيس الروسي أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، هي "محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2014"؛ مؤكداً أنه خلال هذه الفترة روسيا بذلت كل ما في وسعها لتسوية الصراع سلمياً.
وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير 2022؛ ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وأشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريًا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك؛ فقد نشأت مخاطر أمنية، بحيث كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى.
وتلقت أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة العام الماضي، مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا؛ إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، أكثر من 100 مليار دولار.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وكانت روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وشدد وزير الخارجية سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.
وأشار لافروف إلى تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال إرسال الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد الأوكرانيين، في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.