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https://sputnikarabic.ae/20231030/مسؤول-بكين-تعتزم-مواصلة-تعميق-التعاون-والتنسيق-الاستراتيجي-بين-الجيشين-الروسي-والصيني-1082614954.html
مسؤول: بكين تعتزم مواصلة تعميق التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين الجيشين الروسي والصيني
مسؤول: بكين تعتزم مواصلة تعميق التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين الجيشين الروسي والصيني
أعلن نائب رئيس المجلس العسكري المركزي الصيني، تشانغ يوشيا، أن الصين ستواصل تعميق التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين الجيشين الروسي والصيني. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T02:22+0000
2023-10-30T02:22+0000
الصين
روسيا
التعاون الاستراتيجي
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بكين - سبوتنيك. وقال تشانغ يوشيا خلال حفل افتتاح منتدى شيانغشان الأمني، "سنواصل تعميق التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين القوات المسلحة الصينية والروسية".
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الصين, روسيا, التعاون الاستراتيجي
الصين, روسيا, التعاون الاستراتيجي

مسؤول: بكين تعتزم مواصلة تعميق التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين الجيشين الروسي والصيني

02:22 GMT 30.10.2023
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا و الصين
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
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أعلن نائب رئيس المجلس العسكري المركزي الصيني، تشانغ يوشيا، أن الصين ستواصل تعميق التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين الجيشين الروسي والصيني.
بكين - سبوتنيك. وقال تشانغ يوشيا خلال حفل افتتاح منتدى شيانغشان الأمني، "سنواصل تعميق التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين القوات المسلحة الصينية والروسية".
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