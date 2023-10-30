https://sputnikarabic.ae/20231030/مسؤول-عماني-لـسبوتنيك-الذكاء-الاصطناعي-ساهم-في-نقل-المركز-الانتخابي-إلى-جيب-كل-مواطن-داخل-السلطنة-1082628740.html

مسؤول عماني لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي ساهم بنقل المركز الانتخابي إلى جيب كل مواطن في السلطنة

مسؤول عماني لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي ساهم بنقل المركز الانتخابي إلى جيب كل مواطن في السلطنة

قال وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان، الدكتور علي بن عامر الشيذاني، اليوم الاثنين، إن "أهم ما يمكن... 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T13:17+0000

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وأكد رئيس اللجنة الفنية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الإقبال على الانتخابات كان كبيرا بسبب هذا التطبيق، الذي سهّل على الناس الإدلاء بأصواتهم".وتابع موضحا أنه بفضل تطبيق "انتخب"، فإن "المركز الانتخابي انتقل من كونه مركزا متواجدا في القرى والمدارس إلى مركز انتخابي موجود في جيب كل مواطن عماني".وردا على عدم فوز أي مترشحة في انتخابات مجلس الشورى العماني من خلال تطبيق "انتخب"، على الرغم من أن عدد الناخبات يشكلن 48% من المصوتين، أكد الدكتور علي بن عامر الشيذاني أن "مهمة الجهة المشرفة على الانتخابات هو تهيئة الجو المناسب لانتخابات شفافة وعادلة".وأضاف أنه "أصبح متوافر حاليا كمًّا هائلا من البيانات، التي من الممكن استخدامها من جانب الباحثين في علم الاجتماع، لبحث هذه القضية وإيجاد الحلول المناسبة لها".وطبّقت سلطنة عمان تجربة الانتخابات عبر الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى في انتخابات مجلس الشورى في دورته العاشرة.وأعلنت لجنة انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، مساء أمس الأحد، انتهاء عملية التصويت في مختلف الولايات بمحافظات سلطنة عُمان عبر تطبيق "انتخب"، وبلغ عدد المصوتين 496279 ناخبا وناخبة بنسبة 65.88%.وأدلى نحو 753 ألفا و690 ناخبا، بأصواتهم بداية من الثامنة صباح اليوم الأحد، وحتى السابعة مساء.وجرى التصويت عبر تطبيق "انتخب"، حيث تنافس 843 مرشحا بينهم 31 امرأة حسب القوائم النهائية للمرشحين لاختيار 90 عضوا.وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيّدين حسب القوائم النهائية للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، عبر تطبيق "انتخب" والموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.com)، (753260) ناخبًا وناخبة، حيث أدلى منهم 13 ألفًا و843، خارج سلطنة عُمان.وحتى يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته، عليه التأكد من قيد اسمه في السجل الانتخابي وتحميل النسخة الجديدة للتطبيق مع ضرورة وجود أصل البطاقة الشخصية وهاتف ذكي مزود بكاميرتين وفيه خاصية الاتصال القريب المدى NFC.

https://sputnikarabic.ae/20231029/انتخابات-مجلس-الشورى-العماني-في-أرقام-عبر-التصويت-الإلكتروني-1082584139.html

https://sputnikarabic.ae/20231029/1082609734.html

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