https://sputnikarabic.ae/20231030/مكتب-زيلينسكي-حول-نقص-القذائف-لدى-القوات-الأوكرانية-الكونغرس-الأمريكي-يقول-إن-إسرائيل-بحاجة-إليها-1082639151.html

مكتب زيلينسكي حول نقص القذائف لدى القوات الأوكرانية: الكونغرس الأمريكي يقول إن إسرائيل بحاجة إليها

مكتب زيلينسكي حول نقص القذائف لدى القوات الأوكرانية: الكونغرس الأمريكي يقول إن إسرائيل بحاجة إليها

ناقش وفد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، خلال زيارة إلى كييف، مع فلاديمير زيلينسكي وفريقه الاحتياجات الدفاعية ذات الأولوية للجيش... 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T20:18+0000

2023-10-30T20:18+0000

2023-10-30T20:18+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال أعضاء الكونغرس إنهم على علم بنقص القذائف من عيار 155 ملم لدى القوات الأوكرانية وأن إسرائيل تحتاج إليها أيضًا، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمكتب زيلينسكي.وقالت الخدمة: "خلال الاجتماع، تمت مناقشة قضايا مواصلة الدعم الفعال والشامل لأوكرانيا من الولايات المتحدة. وأبلغ زيلينسكي الوفد الأمريكي بالتفصيل عن الوضع على خط المواجهة والاحتياجات ذات الأولوية لقوات الدفاع الأوكرانية".بدوره، أكد مايكل كويغلي (ديمقراطي) أنه من وقت لآخر تحدث "مواقف غير سارة للغاية" في سياق اتخاذ قرار بشأن تخصيص المساعدة لكييف. ووفقا له، هناك تحذيرات معينة لنظام كييف على خلفية "انقسام الآراء بخصوص المساعدة".وقال: "نحن بحاجة إلى أي حجج (من جهة كييف) حول أهمية المساعدة الاقتصادية والإنسانية. ثانياً، أظهرت لنا الحرب الحاجة إلى الموارد الضرورية التي خصصناها للصراع. وأنا أفهم أن هناك حاجة إلى قذائف 155 ملم، ولكن إسرائيل بحاجة إليها أيضًا".وألمح كويغلي إلى أن "الوقت قد حان لأوكرانيا، كما ذكرت القيادة السياسية مرارا وتكرارا، لتصبح أكثر اكتفاء ذاتيا في إنتاج الأسلحة والذخيرة".يُذكر أن زيلينسكي استقبل اليوم الاثنين وفداً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من مجلس النواب الأمريكي في كييف، ويتألف الوفد من جيمس فرينش جيل ومايكل كويغلي وستيفن لينش.

https://sputnikarabic.ae/20231030/إعلام-زيلينسكي-كان-غاضبا-بعد-زيارة-إلى-الولايات-المتحدة-1082633719.html

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