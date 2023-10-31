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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231031/أسير-أوكراني-يكشف-عن-مدرعات-أمريكية-دمرت-قبل-خوض-معركة----1082655330.html
أسير أوكراني يكشف عن مدرعات أمريكية دمرت قبل خوض معركة
أسير أوكراني يكشف عن مدرعات أمريكية دمرت قبل خوض معركة
كشف أسير أوكراني خدم ضمن القوات المسلحة الأوكرانية أن جميع ناقلات الجنود المدرعة الأمريكية الأربع من طراز "سترايكر" التي استلمتها كييف دمرت قبل دخول المعركة. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T10:01+0000
2023-10-31T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ولفت الأسير الأوكراني الذي يدعى فلاديمير مورغا، أنه أثناء تشغيل المعدات واجه جنود القوات المسلحة الأوكرانية مشاكل مستمرة، حيث تم تفكيك إحدى المركبات الأربع على الفور للحصول على قطع غيار، بينما غادرت الثانية إلى المستودع لإصلاحها بعد وصولها إلى الموقع.وأضاف مورغ أنه تم إرسال مركبتين أخريين دمرتهما القوات المسلحة الروسية أثناء محاولتها تنفيذ مهمة قتالية.ووفقا له، اشتكى زملاء صيانة من المعدات الأمريكية من أنه في قاعدة حلف شمال الأطلسي في ألمانيا، حيث تم تدريب أطقم وتشكيل دفعات من الأسلحة لكييف، تمت إزالة جميع المكونات اللازمة للعمليات القتالية من مركبات سترايكر والتي أصبحت شبه عارية.وأشار مورغا أنه تم إقناع قيادة القوات المسلحة الأوكرانية مرؤوسيها بأن طائرات سترايكر لا تحتاج إلى تحديث إضافي، حيث أن ناقلات الجنود المدرعة ستتعامل مع المهام المعينة حتى بالشكل الذي أتت به من ألمانيا.وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة "بوليتيكو" أن واشنطن أرسلت أول 90 طائرة سترايكر إلى القوات المسلحة الأوكرانية في يناير/كانون الثاني من هذا العام. وفي يوليو/تموز، أعلنت الولايات المتحدة أن كييف ستحصل على 32 ناقلة جند مدرعة إضافية كجزء من حزم المساعدات الجديدة.
https://sputnikarabic.ae/20230220/مقارنة-بين-ناقلات-الجند-المدرعة-الروسية-بي-تي-أر--82-أ-والأمريكية-سترايكر-إم-1126-1073750289.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

أسير أوكراني يكشف عن مدرعات أمريكية دمرت قبل خوض معركة

10:01 GMT 31.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbisمدرعة سترايكر الأمريكية
مدرعة سترايكر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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كشف أسير أوكراني خدم ضمن القوات المسلحة الأوكرانية أن جميع ناقلات الجنود المدرعة الأمريكية الأربع من طراز "سترايكر" التي استلمتها كييف دمرت قبل دخول المعركة.
ولفت الأسير الأوكراني الذي يدعى فلاديمير مورغا، أنه أثناء تشغيل المعدات واجه جنود القوات المسلحة الأوكرانية مشاكل مستمرة، حيث تم تفكيك إحدى المركبات الأربع على الفور للحصول على قطع غيار، بينما غادرت الثانية إلى المستودع لإصلاحها بعد وصولها إلى الموقع.
وأضاف مورغ أنه تم إرسال مركبتين أخريين دمرتهما القوات المسلحة الروسية أثناء محاولتها تنفيذ مهمة قتالية.
مقارنة بين ناقلات الجند المدرعة الروسية والأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقارنة بين ناقلات الجند المدرعة الروسية "بي تي أر- 82 أ" والأمريكية "سترايكر إم 1126"
20 فبراير, 08:58 GMT
ووفقا له، اشتكى زملاء صيانة من المعدات الأمريكية من أنه في قاعدة حلف شمال الأطلسي في ألمانيا، حيث تم تدريب أطقم وتشكيل دفعات من الأسلحة لكييف، تمت إزالة جميع المكونات اللازمة للعمليات القتالية من مركبات سترايكر والتي أصبحت شبه عارية.
وأشار مورغا أنه تم إقناع قيادة القوات المسلحة الأوكرانية مرؤوسيها بأن طائرات سترايكر لا تحتاج إلى تحديث إضافي، حيث أن ناقلات الجنود المدرعة ستتعامل مع المهام المعينة حتى بالشكل الذي أتت به من ألمانيا.
وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة "بوليتيكو" أن واشنطن أرسلت أول 90 طائرة سترايكر إلى القوات المسلحة الأوكرانية في يناير/كانون الثاني من هذا العام.
وفي يوليو/تموز، أعلنت الولايات المتحدة أن كييف ستحصل على 32 ناقلة جند مدرعة إضافية كجزء من حزم المساعدات الجديدة.
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Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
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