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https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-ألمانيا-ترسل-جنودها-إلى-دولة-عربية-1082659461.html
إعلام: ألمانيا ترسل جنودها إلى دولة عربية
إعلام: ألمانيا ترسل جنودها إلى دولة عربية
كشفت وسائل إعلام لبنانية أن السفارة الألمانية في لبنان وجهت طلبا رسميا للسلطات اللبنانية لإبلاغها بنية إرسال أفراد من الجيش الألماني إلى لبنان. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
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2023-10-31T11:22+0000
العالم العربي
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وأشارت صحيفة " الأخبار" اللبنانية نقلا عن مصادرها أن الطلب الألماني جاء بعنوان "منع الأذى عن المواطنين الألمان على أراضي الجمهورية اللبنانية وإنقاذ هؤلاء عندما يكونون في محنة".ولفتت الصحيفة أن السفارة اكتفت بإيراد هذه الجملة من دون كشف المزيد من التفاصيل بشأن أهدافها الحقيقية، مضيفةً أن السفارة أصدرت وثيقة بهذا الشأن دون عرض الأسباب والأمكنة التي تعتزم نشر عناصر جيشها فيه أو تحديد الحالات التي تستدعي إجراءً مماثلاً.ونقلت الصحيفة المراسلات التي حصلت بين السفارة الألمانية ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب بشأن حماية المواطنين الألمان و"غيرهم من الأشخاص" من دون توضيح هوية هؤلاء، إلى جانب تقديمها عرضاً بدعم السلطات اللبنانية خلال فترة الإخلاء عبر "موظفين متخصصين". واعتبرت الصحيفة أن المذكرة الألمانية بكاملها مخالفة لأدنى قوانين احترام سيادة الدول، حيث طلبت من خلال برلين اتصالا مباشرا مع السلطات المعنية لتنسيق أيّ إجراءات إخلاء قد يلزم اتخاذها من قبل الجيش الألماني.وكشفت الصحيفة أن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب منح وزارة الخارجية الألمانية "موافقة شفهية" على طلب نشر أفراد الجيش الألماني في الأراضي اللبنانية، وهو ما ذكرته السفارة في رسالتها.وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن برلين قررت إرسال أكثر من ألف جندي لها في الشرق الأوسط للمساعدة في إجلاء محتمل لمواطنين ألمان في ظل تصاعد حدة التوتر في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20231031/حركة-نزوح-كثيفة-من-القرى-الحدودية-مع-اشتداد-حدة-المعارك-جنوبي-لبنان-1082658334.html
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العالم العربي
العالم العربي

إعلام: ألمانيا ترسل جنودها إلى دولة عربية

11:22 GMT 31.10.2023
© AFP 2023 / Petras Malukasجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© AFP 2023 / Petras Malukas
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كشفت وسائل إعلام لبنانية أن السفارة الألمانية في لبنان وجهت طلبا رسميا للسلطات اللبنانية لإبلاغها بنية إرسال أفراد من الجيش الألماني إلى لبنان.
وأشارت صحيفة " الأخبار" اللبنانية نقلا عن مصادرها أن الطلب الألماني جاء بعنوان "منع الأذى عن المواطنين الألمان على أراضي الجمهورية اللبنانية وإنقاذ هؤلاء عندما يكونون في محنة".
ولفتت الصحيفة أن السفارة اكتفت بإيراد هذه الجملة من دون كشف المزيد من التفاصيل بشأن أهدافها الحقيقية، مضيفةً أن السفارة أصدرت وثيقة بهذا الشأن دون عرض الأسباب والأمكنة التي تعتزم نشر عناصر جيشها فيه أو تحديد الحالات التي تستدعي إجراءً مماثلاً.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
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10:45 GMT
ونقلت الصحيفة المراسلات التي حصلت بين السفارة الألمانية ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب بشأن حماية المواطنين الألمان و"غيرهم من الأشخاص" من دون توضيح هوية هؤلاء، إلى جانب تقديمها عرضاً بدعم السلطات اللبنانية خلال فترة الإخلاء عبر "موظفين متخصصين".
واعتبرت الصحيفة أن المذكرة الألمانية بكاملها مخالفة لأدنى قوانين احترام سيادة الدول، حيث طلبت من خلال برلين اتصالا مباشرا مع السلطات المعنية لتنسيق أيّ إجراءات إخلاء قد يلزم اتخاذها من قبل الجيش الألماني.
وكشفت الصحيفة أن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب منح وزارة الخارجية الألمانية "موافقة شفهية" على طلب نشر أفراد الجيش الألماني في الأراضي اللبنانية، وهو ما ذكرته السفارة في رسالتها.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن برلين قررت إرسال أكثر من ألف جندي لها في الشرق الأوسط للمساعدة في إجلاء محتمل لمواطنين ألمان في ظل تصاعد حدة التوتر في المنطقة.
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