https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-إسرائيل-أنجزت-خطة-تدمير-حماس-بنسبة-10-1082670060.html
إعلام: إسرائيل أنجزت خطة تدمير "حماس" بنسبة 10%
إعلام: إسرائيل أنجزت خطة تدمير "حماس" بنسبة 10%
أفادت صحيفة إسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، بأن "الطريق لهدف تدمير حركة حماس الفلسطينية اكتمل بنسبة 10%". 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T15:24+0000
2023-10-31T15:24+0000
2023-10-31T15:26+0000
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وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلا عن المسؤول: "قطعنا نحو 10 % من المسافة اللازمة لتحقيق هدف الإطاحة بحماس".وبحسب الصحيفة، فإنه تم إنشاء مجموعتين عاملتين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة الخارجية، والتي تدرس بشكل منفصل الخيارات المختلفة "لحكم فلسطين بعد الحرب".وأشارت إلى أن من بين الخيارات التي اقترحها الوزراء "إنشاء الرقابة الدولية، وإنشاء حكم مشترك مع مصر، وكذلك نقل السلطة في غزة إلى السياسي الفلسطيني محمد دحلان".وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-20-ألف-جندي-إسرائيلي-دخلوا-قطاع-غزة-منذ-27-أكتوبر-الجاري-1082667771.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل
إعلام: إسرائيل أنجزت خطة تدمير "حماس" بنسبة 10%
15:24 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 15:26 GMT 31.10.2023) تابعنا عبر
أفادت صحيفة إسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، بأن "الطريق لهدف تدمير حركة حماس الفلسطينية اكتمل بنسبة 10%".
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلا عن المسؤول: "قطعنا نحو 10 % من المسافة اللازمة لتحقيق هدف الإطاحة بحماس".
وبحسب الصحيفة، فإنه تم إنشاء مجموعتين عاملتين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة الخارجية، والتي تدرس بشكل منفصل الخيارات المختلفة "لحكم فلسطين بعد الحرب".
وأشارت إلى أن من بين الخيارات التي اقترحها الوزراء "إنشاء الرقابة الدولية، وإنشاء حكم مشترك مع مصر، وكذلك نقل السلطة في غزة إلى السياسي الفلسطيني محمد دحلان".
وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة
على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.