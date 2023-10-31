https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-إسرائيل-تسمح-بإدخال-100-شاحنة-مساعدات-إلى-غزة-يوميا-1082651611.html
إعلام: إسرائيل تسمح بإدخال 100 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا
إعلام: إسرائيل تسمح بإدخال 100 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن تل أبيب ستسمح بدخول 100 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية يوميا إلى قطاع غزة. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T08:16+0000
2023-10-31T08:16+0000
2023-10-31T08:16+0000
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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تصريحات مسؤول أمريكي، بقوله: "وافقت إسرائيل على السماح بدخول 100 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يوميًا بعد مفاوضات دبلوماسية مكثفة مع إدارة بايدن".وبحسب الصحيفة، فقد توصل الطرف الأمريكي والإسرائيلي إلى اتفاق بعد وقت قصير من شكوى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن المساعدات الإنسانية التي يتم استيرادها إلى غزة غير كافية لتغطية احتياجات السكان. وتشير الصحيفة إلى ارتفاع عدد المساعدات الإجمالية منذ بداية تصعيد الصراع إلى 171 شاحنة مساعدات.ودعت الأمم المتحدة إلى فتح حاجز إضافي على الحدود مع القطاع، بالإضافة إلى حاجز رفح وحاجز كرم أبو سالم.
https://sputnikarabic.ae/20231031/إيران-تدعو-للإسراع-في-تحقيق-المحكمة-الجنائية-الدولية-بشأن-الوضع-الكارثي-في-قطاع-وغزة-1082647395.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
إعلام: إسرائيل تسمح بإدخال 100 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن تل أبيب ستسمح بدخول 100 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية يوميا إلى قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تصريحات مسؤول أمريكي، بقوله: "وافقت إسرائيل على السماح بدخول 100 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يوميًا بعد مفاوضات دبلوماسية مكثفة مع إدارة بايدن".
وبحسب الصحيفة، فقد توصل الطرف الأمريكي والإسرائيلي إلى اتفاق بعد وقت قصير من شكوى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن المساعدات الإنسانية التي يتم استيرادها إلى غزة غير كافية لتغطية احتياجات السكان.
وتشير الصحيفة إلى ارتفاع عدد المساعدات الإجمالية منذ بداية تصعيد الصراع إلى 171 شاحنة مساعدات.
ودعت الأمم المتحدة إلى فتح حاجز إضافي على الحدود مع القطاع، بالإضافة إلى حاجز رفح وحاجز كرم أبو سالم.