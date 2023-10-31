https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-مصر-تستقبل-الجرحى-والمصابين-الفلسطينيين-ابتداء-من-الغد-1082675306.html
إعلام: مصر تستقبل الجرحى والمصابين الفلسطينيين ابتداء من الغد
إعلام: مصر تستقبل الجرحى والمصابين الفلسطينيين ابتداء من الغد
تستعد السلطات المصرية، لفتح معبر رفح البري غدا الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T17:46+0000
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وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن مصادر، أن معبر رفح البري سوف يتم فتحه غدًا الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.وأكدت المصادر أن هناك استعدادات مصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين ابتداء من الغد.وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".وأدانت مصر بأشد العبارات، اليوم، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مربعا سكنيا في مخيم جباليا، واصفة إياه بـ"اللاإنساني".واعتبرت مصر ذلك انتهاكا صارخا جديدا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي.وأضافت أن هذه الحادثة "تزيد من الأزمة الراهنة تعقيداً وتنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات".وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجئون إليها هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.ودعت مصر جميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة، والوقف الفوري لها.كما طالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل بمسؤوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231031/موسكو-والقاهرة-تبحثان-مسألة-إجلاء-الأجانب-من-غزة-عبر-مصر-1082671761.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
إعلام: مصر تستقبل الجرحى والمصابين الفلسطينيين ابتداء من الغد
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تستعد السلطات المصرية، لفتح معبر رفح البري غدا الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن مصادر، أن معبر رفح البري سوف يتم فتحه غدًا الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
وأكدت المصادر أن هناك استعدادات مصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين ابتداء من الغد.
وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وأدانت مصر بأشد العبارات، اليوم، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مربعا سكنيا في مخيم جباليا، واصفة إياه بـ"اللاإنساني"
.
واعتبرت مصر
ذلك انتهاكا صارخا جديدا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي.
وأضافت أن هذه الحادثة "تزيد من الأزمة الراهنة تعقيداً وتنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات".
وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجئون إليها هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.
ودعت مصر جميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة، والوقف الفوري لها.
كما طالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل بمسؤوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة
.