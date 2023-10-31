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https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-20-ألف-جندي-إسرائيلي-دخلوا-قطاع-غزة-منذ-27-أكتوبر-الجاري-1082667771.html
إعلام: 20 ألف جندي إسرائيلي دخلوا قطاع غزة منذ 27 أكتوبر الجاري
إعلام: 20 ألف جندي إسرائيلي دخلوا قطاع غزة منذ 27 أكتوبر الجاري
أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأن أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي على الأقل من فرق المدرعات والمشاة دخلوا قطاع غزة منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول،... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T14:55+0000
2023-10-31T14:55+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
طوفان الأقصى
إسرائيل
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وقالت الصحيفة: "دخلت فرقتان مدرعات ومشاة على الأقل، أي أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي، قطاع غزة منذ بدء العمليات يوم الجمعة".ويوم الجمعة، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغري توسيع المناورات البرية من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.ومنذ بضعة أيام، تحاول قوات إسرائيلية التوغل في منطقة شمال القطاع، لكن "حماس" والحركات المسلحة الفلسطينية الأخرى تقول إنها تتصدى لها وتكبدها خسائر كبيرة، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل خلال العملية قيادات وناشطين في الحركة ودمر مقار ومواقع عسكرية لها.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-المجتمع-الدولي-بالاستماع-لصرخات-ومعاناة-المواطنين-في-غزة--1082659108.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى, إسرائيل

إعلام: 20 ألف جندي إسرائيلي دخلوا قطاع غزة منذ 27 أكتوبر الجاري

14:55 GMT 31.10.2023
© Sputnik . ajwad updateالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Sputnik . ajwad update
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أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأن أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي على الأقل من فرق المدرعات والمشاة دخلوا قطاع غزة منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن توسيع العمليات البرية في القطاع.
وقالت الصحيفة: "دخلت فرقتان مدرعات ومشاة على الأقل، أي أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي، قطاع غزة منذ بدء العمليات يوم الجمعة".

وبحسب صحيفة "أكسيوس"، أشارت المصادر أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي في القطاع يستخدم مصادر استخباراتية لتحديد مكان الرهائن ومحاولة إطلاق سراحهم.

ويوم الجمعة، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغري توسيع المناورات البرية من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى دمر في غارات إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة 8 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالاستماع لصرخات ومعاناة المواطنين في غزة
11:18 GMT
ومنذ بضعة أيام، تحاول قوات إسرائيلية التوغل في منطقة شمال القطاع، لكن "حماس" والحركات المسلحة الفلسطينية الأخرى تقول إنها تتصدى لها وتكبدها خسائر كبيرة، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل خلال العملية قيادات وناشطين في الحركة ودمر مقار ومواقع عسكرية لها.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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