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https://sputnikarabic.ae/20231031/استطلاع-رأي-أمريكي-الجيش-الروسي-الأقوى-في-العالم--1082653715.html
استطلاع رأي أمريكي: الجيش الروسي الأقوى في العالم
استطلاع رأي أمريكي: الجيش الروسي الأقوى في العالم
أوضح تقرير عسكري تفوّق الجيش الروسي على القوات المسلحة الأمريكية، وبالتالي أصبحت روسيا صاحبة المركز الأول في العالم، وذلك وفقًا لتصنيف الدول التي تمتلك أقوى... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T09:36+0000
2023-10-31T09:36+0000
روسيا
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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ينص المقال الذي نشر على "يو إس نيوز"، على أنه تم تقييم قوة جيوش الدول الفردية بناءً على ردود المشاركين في استطلاع عالمي يتعلق بالموضوع نفسه، وتم الأخذ بالاعتبار معيار قوة الجيش والعتاد العسكري عند إجراء الاستطلاع.ويعتمد التصنيف على استطلاع شمل أكثر من 17 ألف شخص حول العالم، وتم إجراؤه في الفترة من 17 مارس/ آذار إلى 12 يونيو/ حزيران العام الحالي، وقد حدد مؤلفو الاستطلاع مجموعة مكونة من 73 سمة، وهي مصطلحات يمكن استخدامها لوصف دولة ما ويرتبط أيضًا بنجاح الدولة، وقام المشاركون بتقييم ما إذا كانوا يربطون السمات التي اقترحها منظمو الاستطلاع بدولة معينة.
https://sputnikarabic.ae/20231031/البحرية-الروسية-تعتزم-تسلم-سفن-جديدة-معززة-بأسلحة-فائقة-الدقة-1082647252.html
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روسيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

استطلاع رأي أمريكي: الجيش الروسي الأقوى في العالم

09:36 GMT 31.10.2023
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image) قارب صواريخ صغير "مولنيا" (البرق) من طراز "تارانتول" من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو)
قارب صواريخ صغير مولنيا (البرق) من طراز تارانتول من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
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أوضح تقرير عسكري تفوّق الجيش الروسي على القوات المسلحة الأمريكية، وبالتالي أصبحت روسيا صاحبة المركز الأول في العالم، وذلك وفقًا لتصنيف الدول التي تمتلك أقوى الجيوش.
ينص المقال الذي نشر على "يو إس نيوز"، على أنه تم تقييم قوة جيوش الدول الفردية بناءً على ردود المشاركين في استطلاع عالمي يتعلق بالموضوع نفسه، وتم الأخذ بالاعتبار معيار قوة الجيش والعتاد العسكري عند إجراء الاستطلاع.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الثاني في تصنيف القوة العسكرية، وجاءت الصين في المركز الثالث، أما إسرائيل حصلت على المركز الرابع في القائمة، وفي المركز الخامس كوريا الجنوبية، أما أوكرانيا احتلت المركز السادس، كما شملت المراكز العشرة الأولى أيضًا كل من إيران وبريطانيا وألمانيا وتركيا.

سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
البحرية الروسية تعتزم تسلم سفن جديدة معززة بأسلحة فائقة الدقة
07:34 GMT
ويعتمد التصنيف على استطلاع شمل أكثر من 17 ألف شخص حول العالم، وتم إجراؤه في الفترة من 17 مارس/ آذار إلى 12 يونيو/ حزيران العام الحالي، وقد حدد مؤلفو الاستطلاع مجموعة مكونة من 73 سمة، وهي مصطلحات يمكن استخدامها لوصف دولة ما ويرتبط أيضًا بنجاح الدولة، وقام المشاركون بتقييم ما إذا كانوا يربطون السمات التي اقترحها منظمو الاستطلاع بدولة معينة.
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