https://sputnikarabic.ae/20231031/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-منسق-اغتيال-نائب-أوكراني-1082660367.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل منسق اغتيال نائب أوكراني
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل منسق اغتيال نائب أوكراني
ذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، اعتقال أحد سكان يالطا، والذي قام بتنفيذ تعليمات جهاز الأمن الأوكراني من أجل مراقبة تحركات النائب السابق في... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T12:08+0000
2023-10-31T12:08+0000
2023-10-31T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وفقًا لنتائج التحقيق، فإن منسق محاولة اغتيال تساريف، هو مواطن روسي يبلغ من العمر 46 عامًا، مقيم في يالطا، قام بتنفيذ تعليمات جهاز الأمن الأوكراني، من أجل تنظيم ومراقبة تساريف، وقام بتجهيز مخبأ للأسلحة في يالطا، والتي استخدمت لاحقًا في محاولة الاغتيال، وتم اعتقال منسق العملية، واعترف بتعاونه مع الأجهزة الأوكرانية، وكذلك بالأعمال غير القانونية التي ارتكبها.كما أشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أنه يواصل البحث عن مرتكب محاولة اغتيال تساريف، وكذلك أولئك الذين ساعدوا أجهزة الأمن الأوكرانية في ذلك.وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صرّح فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، أنه كانت هناك محاولة لاغتيال النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليغ تساريف.وقال روغوف، عبر مدونته على "تلغرام": "حالة أوليغ خطيرة للغاية. وهو حاليا في العناية المركزة. لم يكن هناك عملية طعن، تم إطلاق النار على أوليغ".وطلب روغوف الصلاة من أجل تساريف. لا يوجد حتى الآن أي تعليقات من وكالات إنفاذ القانون.كان تساريف نائبًا للبرلمان الأوكراني، منذ عام 2002 إلى عام 2014، عن حزب الأقاليم، ونائب رئيس فصيل حزب الأقاليم في "الرادا" (البرلمان الأوكراني). تم ترشيحه لمنصب رئيس أوكرانيا في الانتخابات المبكرة التي جرت، في 25 مايو/ أيار 2014، لكنه سحب ترشيحه.حكم على تساريف في أوكرانيا، فيما يتعلق بدعمه لدونباس والربيع الروسي، غيابيا بالسجن 12 عامًا بتهمة "التعدي على السلامة الإقليمية لأوكرانيا ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري".
https://sputnikarabic.ae/20231027/تعرض-سياسي-أوكراني-لإصابة-خطيرة-إثر-محاولة-اغتيال-1082512192.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل منسق اغتيال نائب أوكراني
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ذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، اعتقال أحد سكان يالطا، والذي قام بتنفيذ تعليمات جهاز الأمن الأوكراني من أجل مراقبة تحركات النائب السابق في البرلمان الأوكراني أوليغ تساريف، تسهيلا لعمليه اغتياله.
وفقًا لنتائج التحقيق، فإن منسق محاولة اغتيال تساريف، هو مواطن روسي يبلغ من العمر 46 عامًا، مقيم في يالطا، قام بتنفيذ تعليمات جهاز الأمن الأوكراني، من أجل تنظيم ومراقبة تساريف، وقام بتجهيز مخبأ للأسلحة في يالطا، والتي استخدمت لاحقًا في محاولة الاغتيال، وتم اعتقال منسق العملية، واعترف بتعاونه مع الأجهزة الأوكرانية، وكذلك بالأعمال غير القانونية التي ارتكبها.
كما أشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أنه يواصل البحث عن مرتكب محاولة اغتيال تساريف، وكذلك أولئك الذين ساعدوا أجهزة الأمن الأوكرانية في ذلك.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صرّح فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، أنه كانت هناك محاولة لاغتيال النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أوليغ تساريف.
وقال روغوف، عبر مدونته على "تلغرام": "حالة أوليغ خطيرة للغاية. وهو حاليا في العناية المركزة. لم يكن هناك عملية طعن، تم إطلاق النار على أوليغ".
وطلب روغوف الصلاة من أجل تساريف. لا يوجد حتى الآن أي تعليقات من وكالات إنفاذ القانون.
كان تساريف نائبًا للبرلمان الأوكراني، منذ عام 2002 إلى عام 2014، عن حزب الأقاليم، ونائب رئيس فصيل حزب الأقاليم في "الرادا" (البرلمان الأوكراني). تم ترشيحه لمنصب رئيس أوكرانيا في الانتخابات المبكرة التي جرت، في 25 مايو/ أيار 2014، لكنه سحب ترشيحه.
حكم على تساريف في أوكرانيا، فيما يتعلق بدعمه لدونباس والربيع الروسي، غيابيا بالسجن 12 عامًا بتهمة "التعدي على السلامة الإقليمية لأوكرانيا ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري".