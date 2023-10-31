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https://sputnikarabic.ae/20231031/البحرية-الروسية-تعتزم-تسلم-سفن-جديدة-معززة-بأسلحة-فائقة-الدقة-1082647252.html
البحرية الروسية تعتزم تسلم سفن جديدة معززة بأسلحة فائقة الدقة
البحرية الروسية تعتزم تسلم سفن جديدة معززة بأسلحة فائقة الدقة
أعلن قائد الأسطول الشمالي الروسي، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، اعتزام البحرية الروسية تجديد سفنها من خلال إضافة سفن حديثة تحمل على متنها أسلحة عالية الدقة. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T07:34+0000
2023-10-31T07:34+0000
روسيا
رصد عسكري
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وجاءت تصريحات إيفمينوف، خلال تهنئة البحارة بيوم البحار والذكرى 327 للبحرية الروسية، الذي قال إن القوات البحرية تنفذ المهام الموكلة إليها بنجاح بالرغم من الظروف المعقدة في القطب الشمالي وصولا إلى البحار الجنوبية، وحماية المصالح الوطنية للبلاد في المحيط العالمي، وضمان الأمن من اتجاهات المحيطات والبحر.وأضاف الأدميرال أن الأسطول اليوم يمتلك أحدث الفرقاطات المسلحة بأسلحة صاروخية عالية الدقة، وطرادات الصواريخ والسفن الكبيرة والصغيرة المضادة للغواصات، حيث يتم تنفيذ المهام الموكلة بنجاح من قبل بحارة سفن الأسطول المساعدة وفرق الإنقاذ، بالإضافة إلى كل القطاعات والتشكيلات البحرية الأخرى. وأكد إيفمينوف أن وجود أسطول قوي سيوفر لروسيا مكانة قوية في عالم متعدد الأقطاب، وسيسمح لها بالدفاع بشكل فعال عن المصالح الوطنية.
https://sputnikarabic.ae/20231023/تي---2-طوربيد-روسي-يدمر-الغواصات-على-عمق-350-مترا-تحت-سطح-البحر-1082371730.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

البحرية الروسية تعتزم تسلم سفن جديدة معززة بأسلحة فائقة الدقة

07:34 GMT 31.10.2023
© Sputnik . Vitaly Ankovسفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية
سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Sputnik . Vitaly Ankov
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أعلن قائد الأسطول الشمالي الروسي، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، اعتزام البحرية الروسية تجديد سفنها من خلال إضافة سفن حديثة تحمل على متنها أسلحة عالية الدقة.
وجاءت تصريحات إيفمينوف، خلال تهنئة البحارة بيوم البحار والذكرى 327 للبحرية الروسية، الذي قال إن القوات البحرية تنفذ المهام الموكلة إليها بنجاح بالرغم من الظروف المعقدة في القطب الشمالي وصولا إلى البحار الجنوبية، وحماية المصالح الوطنية للبلاد في المحيط العالمي، وضمان الأمن من اتجاهات المحيطات والبحر.
طوربيد تي إي - 2 الروسي متعدد الأغراض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
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23 أكتوبر, 15:49 GMT
وأضاف الأدميرال أن الأسطول اليوم يمتلك أحدث الفرقاطات المسلحة بأسلحة صاروخية عالية الدقة، وطرادات الصواريخ والسفن الكبيرة والصغيرة المضادة للغواصات، حيث يتم تنفيذ المهام الموكلة بنجاح من قبل بحارة سفن الأسطول المساعدة وفرق الإنقاذ، بالإضافة إلى كل القطاعات والتشكيلات البحرية الأخرى.
وأكد إيفمينوف أن وجود أسطول قوي سيوفر لروسيا مكانة قوية في عالم متعدد الأقطاب، وسيسمح لها بالدفاع بشكل فعال عن المصالح الوطنية.
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