عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231031/الجيش-الإسرائيلي-ارتفاع-عدد-قتلى-الجنود-الإسرائيليين-إلى-315-جنديا-1082644342.html
الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 315 جنديا
الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 315 جنديا
أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، ارتفاع عدد جنوده الذين قتلوا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى 315 جنديا، وعدد الأسرى إلى 238 شخصًا في قطاع غزة. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T05:31+0000
2023-10-31T05:31+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/01/1062969588_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_50f6ce3641648a27ebaa6e57145fbdbe.jpg
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي: "حتى الآن، قمنا بإبلاغ عائلات 315 جنديًا من جيش الدفاع الإسرائيلي الذين سقطوا، و238 أسيرًا الذين يتم احتجازهم من قبل منظمة قاتلة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/شهداء-الأقصى-أوقعنا-قوة-راجلة-من-جيش-الاحتلال-في-كمين-محكم-في-منطقة-شويكة-بالضفة-الغربية--1082643340.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/01/1062969588_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_08a7732002cd5d0ad3e9ff2d6e956334.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 315 جنديا

05:31 GMT 31.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، ارتفاع عدد جنوده الذين قتلوا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى 315 جنديا، وعدد الأسرى إلى 238 شخصًا في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي: "حتى الآن، قمنا بإبلاغ عائلات 315 جنديًا من جيش الدفاع الإسرائيلي الذين سقطوا، و238 أسيرًا الذين يتم احتجازهم من قبل منظمة قاتلة".
عشرات آلاف من الفلسطينيين يشيعون قائد في كتائب شهداء الأقصى قضى في عملية إسرائيلية في نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
"شهداء الأقصى": أوقعنا قوة راجلة من جيش الاحتلال في كمين محكم بالضفة الغربية
02:41 GMT
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMTПалестинцы выносят ребенка из-под обломков разрушенного жилого дома после авиаудара Израиля - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديوأمس, 17:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала