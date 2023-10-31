https://sputnikarabic.ae/20231031/الجيش-الإسرائيلي-ارتفاع-عدد-قتلى-الجنود-الإسرائيليين-إلى-315-جنديا-1082644342.html

الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 315 جنديا

الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 315 جنديا

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، ارتفاع عدد جنوده الذين قتلوا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى 315 جنديا، وعدد الأسرى إلى 238 شخصًا في قطاع غزة. 31.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي: "حتى الآن، قمنا بإبلاغ عائلات 315 جنديًا من جيش الدفاع الإسرائيلي الذين سقطوا، و238 أسيرًا الذين يتم احتجازهم من قبل منظمة قاتلة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

https://sputnikarabic.ae/20231031/شهداء-الأقصى-أوقعنا-قوة-راجلة-من-جيش-الاحتلال-في-كمين-محكم-في-منطقة-شويكة-بالضفة-الغربية--1082643340.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل