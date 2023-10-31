https://sputnikarabic.ae/20231031/الجيش-الإسرائيلي-نخوض-قتالا-عنيفا-في-عمق-غزة-1082664141.html

الجيش الإسرائيلي: نخوض قتالا "عنيفا" في عمق غزة

الجيش الإسرائيلي: نخوض قتالا "عنيفا" في عمق غزة

ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش الإسرائيلي "تخوض معارك ضارية مع حركة حماس في عمق قطاع غزة". 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T13:14+0000

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طوفان الأقصى

إسرائيل

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وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها، إلى أنه "في الساعات الأخيرة، خاضت قوات الجيش الإسرائيلي قتالا عنيفا في عمق قطاع غزة ضد حركة حماس، وهاجم الجيش الإسرائيلي موقعًا إرهابيًا لحماس في شمال قطاع غزة، وقتل عشرات الإرهابيين، واستولى على عدد كبير من الذخائر والأسلحة التابعة للحركة".جاء ذلك في الإحاطة الصباحية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العقيد دانيال هاغاري، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان".وفيما يتعلق بالقتال في قطاع غزة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هناك معارك شرسة يتم فيها القضاء على الإرهابيين، وهذا القتال هو أيضا قتال خطير، ويجب أن نفهم أنه مكلف، ومعقد، لكنه ضروري لقدرتنا على تحقيق أهداف الحرب".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حدد "القضاء على القدرات العسكرية والسلطوية لحركة حماس" هدفا معلنا للحرب.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

https://sputnikarabic.ae/20231031/حزب-الله-قتلى-وجرحى-بين-أفراد-قوة-إسرائيلية-عقب-استهدافهم-بصواريخ-على-الحدود-اللبنانية-1082663051.html

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طوفان الأقصى, إسرائيل