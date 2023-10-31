https://sputnikarabic.ae/20231031/الجيش-الروسي-يقصف-مصانع-لإنتاج-الطائرات-والزوارق-المسيرة-في-أوديسا-1082662137.html
الجيش الروسي يقصف مصانع لإنتاج الطائرات والزوارق المسيرة في أوديسا
الجيش الروسي يقصف مصانع لإنتاج الطائرات والزوارق المسيرة في أوديسا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي قصف عدة مصانع أوكرانية لإنتاج الطائرات والزوارق المسيّرة في مقاطعة أوديسا. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T12:08+0000
2023-10-31T12:08+0000
2023-10-31T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت الدفاع الروسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي في "تلغرام": " تم استهداف عدة مصانع للطائرات والزوارق الأوكرانية المسيرة في مقاطعة أوديسا، وتم إصابة جميع الأهداف".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 33 طائرة من دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار، وذلك في زولوتاريفكا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وبودغورنوي وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك حسب ما أورده البيان.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-ميغ-29-أوكرانية-و8-صواريخ-ستورم-شادو--عاجل-1082660710.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يقصف مصانع لإنتاج الطائرات والزوارق المسيرة في أوديسا
12:08 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 12:28 GMT 31.10.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي قصف عدة مصانع أوكرانية لإنتاج الطائرات والزوارق المسيّرة في مقاطعة أوديسا.
وذكرت الدفاع الروسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي في "تلغرام": " تم استهداف عدة مصانع للطائرات والزوارق الأوكرانية المسيرة في مقاطعة أوديسا، وتم إصابة جميع الأهداف".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 33 طائرة من دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار، وذلك في زولوتاريفكا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وبودغورنوي وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك حسب ما أورده البيان.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.