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"حزب الله": قتلى وجرحى بين أفراد قوة إسرائيلية عقب استهدافهم بصواريخ على الحدود اللبنانية
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الجيش-الروسي-يقصف-مصانع-لإنتاج-الطائرات-والزوارق-المسيرة-في-أوديسا-1082662137.html
الجيش الروسي يقصف مصانع لإنتاج الطائرات والزوارق المسيرة في أوديسا
الجيش الروسي يقصف مصانع لإنتاج الطائرات والزوارق المسيرة في أوديسا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي قصف عدة مصانع أوكرانية لإنتاج الطائرات والزوارق المسيّرة في مقاطعة أوديسا. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T12:08+0000
2023-10-31T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت الدفاع الروسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي في "تلغرام": " تم استهداف عدة مصانع للطائرات والزوارق الأوكرانية المسيرة في مقاطعة أوديسا، وتم إصابة جميع الأهداف".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 33 طائرة من دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار، وذلك في زولوتاريفكا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وبودغورنوي وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك حسب ما أورده البيان.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-ميغ-29-أوكرانية-و8-صواريخ-ستورم-شادو--عاجل-1082660710.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يقصف مصانع لإنتاج الطائرات والزوارق المسيرة في أوديسا

12:08 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 12:28 GMT 31.10.2023)
© Sputnik . Russian Ministry of Defense / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ من سفينة تابعة للبحرية الروسية على ترسانة بأسلحة غربية في منطقة لفيف
إطلاق صواريخ من سفينة تابعة للبحرية الروسية على ترسانة بأسلحة غربية في منطقة لفيف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Sputnik . Russian Ministry of Defense
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي قصف عدة مصانع أوكرانية لإنتاج الطائرات والزوارق المسيّرة في مقاطعة أوديسا.
وذكرت الدفاع الروسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي في "تلغرام": " تم استهداف عدة مصانع للطائرات والزوارق الأوكرانية المسيرة في مقاطعة أوديسا، وتم إصابة جميع الأهداف".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 33 طائرة من دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار، وذلك في زولوتاريفكا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وبودغورنوي وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك حسب ما أورده البيان.
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "ميغ 29" أوكرانية و8 صواريخ "ستورم شادو"
11:36 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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