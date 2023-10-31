https://sputnikarabic.ae/20231031/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-المجتمع-الدولي-بالاستماع-لصرخات-ومعاناة-المواطنين-في-غزة--1082659108.html

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالاستماع لصرخات ومعاناة المواطنين في غزة

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالاستماع لصرخات ومعاناة المواطنين في غزة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن "استهداف ما تبقى من المستشفيات في غزة تعميق للإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في... 31.10.2023, سبوتنيك عربي

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وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "المجتمع الدولي بالاستماع لصرخات ومعاناة المواطنين الفلسطينيين، وشهادات المنظمات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أكدت على انهيار المستشفيات، وكامل البنية التحتية في قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لتوفير الحماية للمستشفيات".وأدانت الوزارة "الاستهداف المتعمد لما تبقى من المستشفيات، والمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف، والطواقم الطبية والإسعافية العاملة في قطاع غزة، من خلال قصفها بشكل مباشر بالطائرات الحربية الإسرائيلية، وتضرر أجزاء منها، أو قصف محيطها، وبالقرب منها".وجددت وزارة الخارجية الفلسطينية "التأكيد أن وقف الحرب هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية لهم".ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو" (حق النقض) الأمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20231031/أمريكا-تدير-الحرب-على-غزة-من-قاعدة-تحت-الأرض-في-تل-أبيب-تفاصيل-مثيرة-تكشفها-إيران-1082656315.html

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