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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-ميغ-29-أوكرانية-و8-صواريخ-ستورم-شادو--عاجل-1082660710.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "ميغ 29" أوكرانية و8 صواريخ "ستورم شادو"
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "ميغ 29" أوكرانية و8 صواريخ "ستورم شادو"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميغ 29"، و8 صواريخ "ستورم شادو"، ضمن نطاق العملية... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T11:36+0000
2023-10-31T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية من طراز "ميغ- 29"، بالإضافة إلى مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"، في مناطق هيرادنوي في مقاطعة زابوروجيه، وفيروفكا في مقاطعة خيرسون".وتابع البيان أنه تم تدمير 33 مركبة جوية أوكرانية دون طيار، في مناطق زولوتاريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبودغورنوي وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، 5 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 60 جنديا، و4 دبابات، بينها اثنتان من طراز "ليوبارد" ألمانيتا الصنع، و3 مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، وكذلك مدفعي هاوتزر من طراز "غفوزديكا".
https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-غربي-القوات-الروسية-دمرت-رتلا-من-دبابات-ألمانية-وسويدية-1082660047.html
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روسيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "ميغ 29" أوكرانية و8 صواريخ "ستورم شادو"

11:36 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 12:07 GMT 31.10.2023)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميغ 29"، و8 صواريخ "ستورم شادو"، ضمن نطاق العملية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية من طراز "ميغ- 29"، بالإضافة إلى مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"، في مناطق هيرادنوي في مقاطعة زابوروجيه، وفيروفكا في مقاطعة خيرسون".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أيضا 8 صواريخ من طراز "ستورم شادو"، وصاروخين مضادين للسفن من طراز "نبتون"، بالإضافة إلى 6 صورايخ من طراز "هيمارس".

وتابع البيان أنه تم تدمير 33 مركبة جوية أوكرانية دون طيار، في مناطق زولوتاريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبودغورنوي وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام غربي: القوات الروسية دمرت رتلا من دبابات ألمانية وسويدية
11:52 GMT
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، 5 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 60 جنديا، و4 دبابات، بينها اثنتان من طراز "ليوبارد" ألمانيتا الصنع، و3 مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، وكذلك مدفعي هاوتزر من طراز "غفوزديكا".
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Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
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