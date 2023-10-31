عربي
الدفاع الروسية: أمريكا نفذت استفزازا ضد روسيا في لفوف الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الروسية-أمريكا-نفذت-استفزازا-ضد-روسيا-في-لفوف-الأوكرانية-1082654051.html
الدفاع الروسية: أمريكا نفذت استفزازا ضد روسيا في لفوف الأوكرانية
الدفاع الروسية: أمريكا نفذت استفزازا ضد روسيا في لفوف الأوكرانية
صرح رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية للقوات المسلحة، الجنرال إيغور كيريلوف، أنه في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من هذا العام، تم تنظيم حدث في... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T09:43+0000
2023-10-31T09:43+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104522/53/1045225313_0:43:1677:986_1920x0_80_0_0_0257f8e4b311840bd2c4d78d2ae8e691.jpg
وقال كيريلوف في مؤتمر صحفي: "بدعم مالي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبوساطة المركز العلمي والتكنولوجي الأوكراني في جامعة غاليتسكي الطبية الوطنية في لفوف في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2023، تم إجراء تدريب على الاستجابة للتهديدات البيولوجية".وأضاف: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن الكائنات الحية الدقيقة التي تمت دراستها في المختبرات ذات المستوى العالي من العزلة هي فيروس إنفلونزا الطيور المسببة للأمراض. ويبقى موضوع اهتمام وثيق من وسائل الإعلام، لديه إمكانية الانتقال بين الأنواع وارتفاع معدل الوفيات للبشر. ليس من قبيل المصادفة أن استخدام هذا العامل البيولوجي الممرض تم تضمينه في سيناريو التدريب".وأضاف: "يتم تغطية المعلومات حول تفشي المرض من قبل وسائل الإعلام، وخاصة الغربية منها، للفت الانتباه إلى الوضع، ويتم إحضار العاملين الطبيين إلى الشوارع مع ملصقات حول محاسبة روسيا على انتهاك التزامات الاتفاقية".وأوضح كيريلوف: "نتيجة السيناريو هي اتهام روسيا بعدم الامتثال لمتطلبات اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية (اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية)، مصداقيتها في الساحة الدولية وإدخال قيود عقوبات إضافية ضد بلدنا".واستكمل كيريلوف قائمة الأشخاص المشاركين في الملف العسكري البيولوجي الأوكراني مع المشاركين في التدريب، الذي عقد في لفوف، "من بينها، شاركت فيليبا لينزوس، عضو مجلس إدارة السلامة الأحيائية في المملكة المتحدة، في التدريب كمديرة. على مدى السنوات الماضية، كانت لينتسوس تنشر بنشاط أنشطة تهدف إلى تشويه سمعة روسيا بشأن قضايا السلامة الأحيائية على الساحة الدولية".وأشار إلى أنه وجد أيضا أن إيرينا ديمشينا، رئيسة المختبر المرجعي لتشخيص مسببات الأمراض الفيروسية والخطيرة بشكل خاص، كانت حاضرة في الحدث الأخير.وأشار كيريلوف إلى أنه "لاحظنا في وقت سابق أن ديمتشينا عملت كوسيط بالتعاون مع مقاولي البنتاغون - شركات بلاك آند فيتش وميتابيوتا، وأشرفت على تنفيذ مشاريع دترا في أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الروسية-أمريكا-تنقل-مشاريعها-البيولوجية-غير-المكتملة-إلى-دولة-أفريقية-1082653155.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104522/53/1045225313_154:0:1523:1027_1920x0_80_0_0_b3cdffe05a77c47476c1c66463e86aae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الدفاع الروسية: أمريكا نفذت استفزازا ضد روسيا في لفوف الأوكرانية

09:43 GMT 31.10.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورمتخصص في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية "أوريو أل سيريو"، إيطاليا 20 أبريل 2020
متخصص في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية أوريو أل سيريو، إيطاليا 20 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية للقوات المسلحة، الجنرال إيغور كيريلوف، أنه في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من هذا العام، تم تنظيم حدث في لفوف بدعم من الولايات المتحدة، حيث تم ممارسة الاستفزازات باستخدام فيروس أنفلونزا الطيور، وكان الغرض من هذه الأعمال هو اتهام روسيا بالتخريب البيولوجي.
وقال كيريلوف في مؤتمر صحفي: "بدعم مالي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبوساطة المركز العلمي والتكنولوجي الأوكراني في جامعة غاليتسكي الطبية الوطنية في لفوف في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2023، تم إجراء تدريب على الاستجابة للتهديدات البيولوجية".

ووفقا للوكالة، حضر هذا الحدث ممثلون عن جهاز الأمن في أوكرانيا (إدارة أمن الدولة) والشرطة الوطنية، وموظفي المنظمات الغربية غير الهادفة للربح.

وأضاف: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن الكائنات الحية الدقيقة التي تمت دراستها في المختبرات ذات المستوى العالي من العزلة هي فيروس إنفلونزا الطيور المسببة للأمراض. ويبقى موضوع اهتمام وثيق من وسائل الإعلام، لديه إمكانية الانتقال بين الأنواع وارتفاع معدل الوفيات للبشر. ليس من قبيل المصادفة أن استخدام هذا العامل البيولوجي الممرض تم تضمينه في سيناريو التدريب".

وتحدث كيريلوف عن فكرة التدريب، قائلا: "في منطقة نيكولايف في أوكرانيا، يتم تسجيل حدوث حالات مرض معد. يتم أخذ العينات وتحليلها. ونتيجة لذلك، يستنتج أن الحادث "الاحتمال الكبير" هو نتيجة للتخريب البيولوجي من جانب روسيا".

وأضاف: "يتم تغطية المعلومات حول تفشي المرض من قبل وسائل الإعلام، وخاصة الغربية منها، للفت الانتباه إلى الوضع، ويتم إحضار العاملين الطبيين إلى الشوارع مع ملصقات حول محاسبة روسيا على انتهاك التزامات الاتفاقية".

ووفقا له: "في المستقبل، سيتم بدء تحقيق باستخدام آلية الأمين العام للأمم المتحدة لإقناع المجتمع الدولي بالشفافية والحياد في البيانات".

وأوضح كيريلوف: "نتيجة السيناريو هي اتهام روسيا بعدم الامتثال لمتطلبات اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية (اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية)، مصداقيتها في الساحة الدولية وإدخال قيود عقوبات إضافية ضد بلدنا".
علبة تحوي مادة إشعاعية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: أمريكا تنقل مشاريعها البيولوجية غير المكتملة إلى دولة أفريقية
09:03 GMT
واستكمل كيريلوف قائمة الأشخاص المشاركين في الملف العسكري البيولوجي الأوكراني مع المشاركين في التدريب، الذي عقد في لفوف، "من بينها، شاركت فيليبا لينزوس، عضو مجلس إدارة السلامة الأحيائية في المملكة المتحدة، في التدريب كمديرة. على مدى السنوات الماضية، كانت لينتسوس تنشر بنشاط أنشطة تهدف إلى تشويه سمعة روسيا بشأن قضايا السلامة الأحيائية على الساحة الدولية".

وأضاف: "جيما بوشر، عضو كلية الدراسات العسكرية في كينغز كوليدج لندن، متخصصة في تحليل الاستخبارات وتقنيات التضليل في وسائل الإعلام. أوكسانا كوتشيريافا، رئيسة قسم الاتصالات في مركز الصحة العامة في وزارة الصحة الأوكرانية، في إدارة المشاريع للمؤسسات الحكومية في أوكرانيا والولايات المتحدة، وهي مسؤولة عن التخطيط الإعلامي. تشير مشاركتها في التدريب إلى أن القضايا المتعلقة بانتشار المعلومات المضللة في وسائل الإعلام يتم وضعها في إطار الحدث".

وأشار إلى أنه وجد أيضا أن إيرينا ديمشينا، رئيسة المختبر المرجعي لتشخيص مسببات الأمراض الفيروسية والخطيرة بشكل خاص، كانت حاضرة في الحدث الأخير.
وأشار كيريلوف إلى أنه "لاحظنا في وقت سابق أن ديمتشينا عملت كوسيط بالتعاون مع مقاولي البنتاغون - شركات بلاك آند فيتش وميتابيوتا، وأشرفت على تنفيذ مشاريع دترا في أوكرانيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала