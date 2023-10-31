https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الروسية-أمريكا-نفذت-استفزازا-ضد-روسيا-في-لفوف-الأوكرانية-1082654051.html

الدفاع الروسية: أمريكا نفذت استفزازا ضد روسيا في لفوف الأوكرانية

الدفاع الروسية: أمريكا نفذت استفزازا ضد روسيا في لفوف الأوكرانية

صرح رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية للقوات المسلحة، الجنرال إيغور كيريلوف، أنه في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من هذا العام، تم تنظيم حدث في... 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T09:43+0000

2023-10-31T09:43+0000

2023-10-31T09:43+0000

روسيا

العالم

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وقال كيريلوف في مؤتمر صحفي: "بدعم مالي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبوساطة المركز العلمي والتكنولوجي الأوكراني في جامعة غاليتسكي الطبية الوطنية في لفوف في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2023، تم إجراء تدريب على الاستجابة للتهديدات البيولوجية".وأضاف: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن الكائنات الحية الدقيقة التي تمت دراستها في المختبرات ذات المستوى العالي من العزلة هي فيروس إنفلونزا الطيور المسببة للأمراض. ويبقى موضوع اهتمام وثيق من وسائل الإعلام، لديه إمكانية الانتقال بين الأنواع وارتفاع معدل الوفيات للبشر. ليس من قبيل المصادفة أن استخدام هذا العامل البيولوجي الممرض تم تضمينه في سيناريو التدريب".وأضاف: "يتم تغطية المعلومات حول تفشي المرض من قبل وسائل الإعلام، وخاصة الغربية منها، للفت الانتباه إلى الوضع، ويتم إحضار العاملين الطبيين إلى الشوارع مع ملصقات حول محاسبة روسيا على انتهاك التزامات الاتفاقية".وأوضح كيريلوف: "نتيجة السيناريو هي اتهام روسيا بعدم الامتثال لمتطلبات اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية (اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية)، مصداقيتها في الساحة الدولية وإدخال قيود عقوبات إضافية ضد بلدنا".واستكمل كيريلوف قائمة الأشخاص المشاركين في الملف العسكري البيولوجي الأوكراني مع المشاركين في التدريب، الذي عقد في لفوف، "من بينها، شاركت فيليبا لينزوس، عضو مجلس إدارة السلامة الأحيائية في المملكة المتحدة، في التدريب كمديرة. على مدى السنوات الماضية، كانت لينتسوس تنشر بنشاط أنشطة تهدف إلى تشويه سمعة روسيا بشأن قضايا السلامة الأحيائية على الساحة الدولية".وأشار إلى أنه وجد أيضا أن إيرينا ديمشينا، رئيسة المختبر المرجعي لتشخيص مسببات الأمراض الفيروسية والخطيرة بشكل خاص، كانت حاضرة في الحدث الأخير.وأشار كيريلوف إلى أنه "لاحظنا في وقت سابق أن ديمتشينا عملت كوسيط بالتعاون مع مقاولي البنتاغون - شركات بلاك آند فيتش وميتابيوتا، وأشرفت على تنفيذ مشاريع دترا في أوكرانيا".

https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الروسية-أمريكا-تنقل-مشاريعها-البيولوجية-غير-المكتملة-إلى-دولة-أفريقية-1082653155.html

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