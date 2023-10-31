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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الروسية-تحييد-نحو-140-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-زابوروجيه-1082661724.html
الدفاع الروسية: تحييد نحو 140 عسكريا أوكرانيا على محور زابوروجيه
الدفاع الروسية: تحييد نحو 140 عسكريا أوكرانيا على محور زابوروجيه
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بالقضاء على نحو 140 عسكريا أوكرانيا، وصد هجوم للعدو على محور زابوروجيه خلال الـ24 الساعة الأخيرة. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T12:07+0000
2023-10-31T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية أن "وحدات من القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية وراجمات الصواريخ، صدت سبع هجمات للعدو على محور زابوروجيه، شنتها وحدات هجومية من اللواء الميكانيكي 118، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من منطقة بلدة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".وأشارت الوزارة إلى أنه "تم القضاء على نحو 140 عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 الساعة الأخيرة، وتدمير خمس مركبات قتالية مدرعة وست سيارات بيك آب، ومدفع هاوتزر "بالادين إم 109".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-ميغ-29-أوكرانية-و8-صواريخ-ستورم-شادو--عاجل-1082660710.html
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الدفاع الروسية: تحييد نحو 140 عسكريا أوكرانيا على محور زابوروجيه

12:07 GMT 31.10.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بالقضاء على نحو 140 عسكريا أوكرانيا، وصد هجوم للعدو على محور زابوروجيه خلال الـ24 الساعة الأخيرة.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية أن "وحدات من القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية وراجمات الصواريخ، صدت سبع هجمات للعدو على محور زابوروجيه، شنتها وحدات هجومية من اللواء الميكانيكي 118، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من منطقة بلدة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "ميغ 29" أوكرانية و8 صواريخ "ستورم شادو"
11:36 GMT
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم القضاء على نحو 140 عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 الساعة الأخيرة، وتدمير خمس مركبات قتالية مدرعة وست سيارات بيك آب، ومدفع هاوتزر "بالادين إم 109".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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