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الرئيس الأوزبكي: تصاعد العنف في غزة يزعزع استقرار العالم ويدخل قوى جديدة
الرئيس الأوزبكي: تصاعد العنف في غزة يزعزع استقرار العالم ويدخل قوى جديدة
صرح الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيويف، اليوم الثلاثاء، أن تصاعد العنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الدولي، وإشراك قوى جديدة في... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T14:58+0000
2023-10-31T14:58+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
طوفان الأقصى
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ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس أوزبكستان، فإن ميرزيويف ركز في بداية الاجتماع مع الحكومة على الوضع حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.وأشار رئيس أوزبكستان إلى أن تطور الوضع وفق هذا السياق، قد يؤدي إلى عواقب مأساوية يصعب التنبؤ بها، تتجاوز حدود منطقة الشرق الأوسط.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/أمريكا-تدير-الحرب-على-غزة-من-قاعدة-تحت-الأرض-في-تل-أبيب-تفاصيل-مثيرة-تكشفها-إيران-1082656315.html
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العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى

الرئيس الأوزبكي: تصاعد العنف في غزة يزعزع استقرار العالم ويدخل قوى جديدة

14:58 GMT 31.10.2023
© AFP 2023القصف الإسرائيلي على غزة
القصف الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© AFP 2023
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صرح الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيويف، اليوم الثلاثاء، أن تصاعد العنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الدولي، وإشراك قوى جديدة في مواجهة مسلحة.
ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس أوزبكستان، فإن ميرزيويف ركز في بداية الاجتماع مع الحكومة على الوضع حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ونقل المتحدث باسم الرئاسة في أوزبكستان، عن ميرزيويف قوله: "أنا مقتنع بأن المزيد من تصعيد العنف، محفوف بزعزعة استقرار الوضع الدولي على نطاق واسع، وإشراك قوى جديدة في المواجهة المسلحة".

وأشار رئيس أوزبكستان إلى أن تطور الوضع وفق هذا السياق، قد يؤدي إلى عواقب مأساوية يصعب التنبؤ بها، تتجاوز حدود منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "لهذا السبب ندعو الجانبين لهدنة إنسانية فورية، ووقف للأعمال القتالية، والتوصل إلى حل سلمي للصراع".

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وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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