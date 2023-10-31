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الصليب الأحمر الدولي: الطلبات الإسرائيلية لإخلاء مستشفيات غزة مستحيلة
الصليب الأحمر الدولي: الطلبات الإسرائيلية لإخلاء مستشفيات غزة مستحيلة
أفادت ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أليونا سينينكو، بأن الوضع في مستشفيات غزة لا يسمح بإخلائهم، والعديد من المرضى لا يستطيعون الحركة. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T15:50+0000
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وقالت سينينكو لوكالة "سبوتنيك": "عندما يُطلب من الجميع إخلاء المستشفيات، لا يستطيع الجميع المغادرة، حتى لو صدرت تحذيرات بالإخلاء. فالجرحى والمرضى وكبار السن والمحتجزون في أسرة المستشفى، لا يمكنهم التحرك ببساطة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الأمم-المتحدة-10-آلاف-طفل-بين-قتيل-ومصاب-في-غزة--1082666154.html
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العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن
العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن

الصليب الأحمر الدولي: الطلبات الإسرائيلية لإخلاء مستشفيات غزة مستحيلة

15:50 GMT 31.10.2023
© AFP 2023 / Shadi Al-Tabatibiيُظهر هذا المنظر الجوي أشخاصًا يقفون أمام المباني المدمرة في موقع المستشفى "الأهلي العربي" (المعمداني) في وسط مدينة غزة، قطاع غزة، 18 أكتوبر 2023، في أعقاب غارة ليلية بالمكان.
يُظهر هذا المنظر الجوي أشخاصًا يقفون أمام المباني المدمرة في موقع المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في وسط مدينة غزة، قطاع غزة، 18 أكتوبر 2023، في أعقاب غارة ليلية بالمكان. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© AFP 2023 / Shadi Al-Tabatibi
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أفادت ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أليونا سينينكو، بأن الوضع في مستشفيات غزة لا يسمح بإخلائهم، والعديد من المرضى لا يستطيعون الحركة.
وقالت سينينكو لوكالة "سبوتنيك": "عندما يُطلب من الجميع إخلاء المستشفيات، لا يستطيع الجميع المغادرة، حتى لو صدرت تحذيرات بالإخلاء. فالجرحى والمرضى وكبار السن والمحتجزون في أسرة المستشفى، لا يمكنهم التحرك ببساطة".
وتابعت: "لا يتطلب القانون الإنساني الدولي أن تكون التحذيرات واضحة في الوقت المناسب فحسب، بل يتطلب أيضًا أن يكون لدى الأشخاص طريقة آمنة للمغادرة. حاليًا في غزة، يعد إخلاء المستشفيات مستحيلًا تقريبًا، ويجب بذل كل ما هو ممكن لحماية المرافق الطبية".
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ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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