https://sputnikarabic.ae/20231031/العراق-وإيران-يبحثان-استخدام-عملتيهما-في-التبادل-التجاري-والتحويلات-المالية-الثنائية-1082662641.html

العراق وإيران يبحثان استخدام عملتيهما في التبادل التجاري والتحويلات المالية الثنائية

العراق وإيران يبحثان استخدام عملتيهما في التبادل التجاري والتحويلات المالية الثنائية

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال استقباله وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني عباس علي آبادي في بغداد، اليوم الثلاثاء، استخدام العملات... 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T12:31+0000

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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة والمناجم والتجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس علي آبادي".وأشار رئيس الوزراء العراقي، وفقا للبيان، إلى "استعداد العراق لفتح آفاق التعاون الثنائي في مجال الصناعات البتروكيمياوية وصناعة الأسمدة، لما لها من أثر قوي في تعزيز التنمية الداخلية".وكان المستشار التجاري للسفارة الإيرانية في العراق قد قال، إن بغداد اقترحت على طهران التعامل بالدينار بدلا من الدولار، وذلك لتخفيف ضغوط الخزانة الأمريكية على الجانب العراقي.ويشكل العراق الوجهة الأولى للصادرات الإيرانية، إذ وصلت قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال العام الإيراني الماضي [21 مارس/ آذار 2022 إلى 21 مارس 2023] إلى 10 مليارات و238 مليون دولار، وترمي إيران حاليا إلى رفع حجم التجارة مع العراق إلى 20 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20231019/سياسي-عراقي-يوضح-لـسبوتنيك-تداعيات-استبعاد-عدد-من-مرشحي-المحليات-في-هذا-التوقيت-1082220694.html

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