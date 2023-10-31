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https://sputnikarabic.ae/20231031/الكرملين-يعلق-على-فكرة-تركيا-حول-إنشاء-بديل-لمجلس-الأمن-1082657169.html
الكرملين يعلق على فكرة تركيا حول إنشاء بديل لمجلس الأمن
الكرملين يعلق على فكرة تركيا حول إنشاء بديل لمجلس الأمن
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على فكرة تركيا حول إيجاد بديل لمجلس الأمن الدولي، بأن الأمم المتحدة تظل الآلية الدولية الوحيدة... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T11:01+0000
2023-10-31T11:01+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "نعتقد أن منظومة الأمم المتحدة تظل الآلية الدولية الوحيدة، على الرغم من عدم كفاءتها الكبيرة بشأن أهم المسائل الحيوية المدرجة في جدول الأعمال العالمي".وأضاف بيسكوف، قائلا: "هذه المنظومة تم إنشاؤها نتيجة لترتيبات معقدة للغاية، وتوافق دولي معقد للغاية، وبالطبع، تتطلب مبادرة مثل هذه، التي أعلنها الجانب التركي، نفس توافق الآراء، على الأقل".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في 18 تشرين الأول/أكتوبر، على خلفية الهجوم على مستشفى في قطاع غزة، عدم فعالية مجلس الأمن الدولي.كما أشار رئيس دائرة الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إلى عجز مجلس الأمن الدولي عن حل المشاكل العالمية، لافتًا إلى ضرورة إنشاء منظمات دولية جديدة. ووفقا له، فإن تركيا مع "العديد من اللاعبين"، تستعد لـ "وضع دولي متعدد الأبعاد".
https://sputnikarabic.ae/20231028/أردوغان-تركيا-تستعد-لإعلان-إسرائيل-مجرمة-حرب--1082563253.html
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روسيا

الكرملين يعلق على فكرة تركيا حول إنشاء بديل لمجلس الأمن

11:01 GMT 31.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على فكرة تركيا حول إيجاد بديل لمجلس الأمن الدولي، بأن الأمم المتحدة تظل الآلية الدولية الوحيدة التي لا بديل عنها.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نعتقد أن منظومة الأمم المتحدة تظل الآلية الدولية الوحيدة، على الرغم من عدم كفاءتها الكبيرة بشأن أهم المسائل الحيوية المدرجة في جدول الأعمال العالمي".
وأضاف بيسكوف، قائلا: "هذه المنظومة تم إنشاؤها نتيجة لترتيبات معقدة للغاية، وتوافق دولي معقد للغاية، وبالطبع، تتطلب مبادرة مثل هذه، التي أعلنها الجانب التركي، نفس توافق الآراء، على الأقل".
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
أردوغان: تركيا تستعد لإعلان إسرائيل "مجرمة حرب"
28 أكتوبر, 14:24 GMT
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في 18 تشرين الأول/أكتوبر، على خلفية الهجوم على مستشفى في قطاع غزة، عدم فعالية مجلس الأمن الدولي.
كما أشار رئيس دائرة الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إلى عجز مجلس الأمن الدولي عن حل المشاكل العالمية، لافتًا إلى ضرورة إنشاء منظمات دولية جديدة. ووفقا له، فإن تركيا مع "العديد من اللاعبين"، تستعد لـ "وضع دولي متعدد الأبعاد".
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