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المجلس الإسلامي الأمريكي يوجه لبايدن "إنذارا نهائيا" لوقف إطلاق النار في غزة
المجلس الإسلامي الأمريكي يوجه لبايدن "إنذارا نهائيا" لوقف إطلاق النار في غزة
أصدر المجلس الوطني الإسلامي الديمقراطي الأمريكي إنذارا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يطالب فيه بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام غربية. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T16:58+0000
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وأفادت تلك الوسائل بأن المجلس الوطني الديمقراطي الإسلامي دعا بايدن إلى استخدام نفوذه لدى إسرائيل للتوسط في وقف إطلاق النار قبل الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرقي أمريكا.وبحسب "رويترز"، أضاف المجلس في بيان له: "دعم إدارتكم غير المشروط، بما في ذلك التمويل والأسلحة، لعب دورًا مهمًا في مواصلة العنف الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وقوض ثقة الناخبين".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الصليب-الأحمر-الدولي-الطلبات-الإسرائيلية-لإخلاء-مستشفيات-غزة-مستحيلة-1082670994.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
المجلس الإسلامي الأمريكي يوجه لبايدن "إنذارا نهائيا" لوقف إطلاق النار في غزة
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أصدر المجلس الوطني الإسلامي الديمقراطي الأمريكي إنذارا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يطالب فيه بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام غربية.
وأفادت تلك الوسائل بأن المجلس الوطني الديمقراطي الإسلامي دعا بايدن إلى استخدام نفوذه لدى إسرائيل للتوسط في وقف إطلاق النار قبل الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرقي أمريكا.
وبحسب تلك الوسائل، سيسعى المجلس إلى حشد ملايين الناخبين المسلمين وتشجيعهم على وقف التبرعات والامتناع عن التصويت لصالح الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة لعام 2024، ما لم يتخذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب "رويترز"، أضاف المجلس في بيان له: "دعم إدارتكم غير المشروط، بما في ذلك التمويل والأسلحة، لعب دورًا مهمًا في مواصلة العنف الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وقوض ثقة الناخبين".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل بشأن ضرورة مواصلة القتال حتى تتوقف حركة "حماس" الفلسطينية عن تشكيل تهديد.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.