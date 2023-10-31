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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231031/المدفعية-الروسية-تدمر-مواقع-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-بيلوغوروفكا-فيديو-1082671497.html
المدفعية الروسية تدمر مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه بيلوغوروفكا... فيديو
المدفعية الروسية تدمر مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه بيلوغوروفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير المدفعية الروسية مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T16:00+0000
2023-10-31T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب المشاهد، نفذت المدفعية الروسية سلسلة من الغارات الدقيقة لمدفعية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على معاقل المسلحين الأوكرانيين في اتجاه بيلوغوروفكا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا

المدفعية الروسية تدمر مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه بيلوغوروفكا... فيديو

16:00 GMT 31.10.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير المدفعية الروسية مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا.
وبحسب المشاهد، نفذت المدفعية الروسية سلسلة من الغارات الدقيقة لمدفعية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على معاقل المسلحين الأوكرانيين في اتجاه بيلوغوروفكا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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