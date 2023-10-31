https://sputnikarabic.ae/20231031/المدفعية-الروسية-تدمر-مواقع-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-بيلوغوروفكا-فيديو-1082671497.html
المدفعية الروسية تدمر مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه بيلوغوروفكا... فيديو
المدفعية الروسية تدمر مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه بيلوغوروفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير المدفعية الروسية مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T16:00+0000
2023-10-31T16:00+0000
2023-10-31T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب المشاهد، نفذت المدفعية الروسية سلسلة من الغارات الدقيقة لمدفعية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على معاقل المسلحين الأوكرانيين في اتجاه بيلوغوروفكا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
المدفعية الروسية تدمر مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه بيلوغوروفكا... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير المدفعية الروسية مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا.
وبحسب المشاهد، نفذت المدفعية الروسية سلسلة من الغارات الدقيقة لمدفعية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية على معاقل المسلحين الأوكرانيين في اتجاه بيلوغوروفكا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.