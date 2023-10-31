https://sputnikarabic.ae/20231031/باحثون-روس-يبتكرون-معدنا-يعزز-متانة-مركبات-الفضاء-3-أضعاف-1082648175.html
باحثون روس يبتكرون معدنا يعزز متانة مركبات الفضاء 3 أضعاف
باحثون روس يبتكرون معدنا يعزز متانة مركبات الفضاء 3 أضعاف
اقترح علماء جامعة فولغوغراد التقنية الحكومية، تقنيتين لا مثيل لهما لإنشاء مركبات خالية من العيوب مصنوعة من الفولاذ والألمنيوم، ووفقا لهم، زادت قوة المواد ثلاث... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T07:55+0000
2023-10-31T07:55+0000
2023-10-31T08:25+0000
روسيا
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قال الخبراء إن اللحام بالانفجار هو الطريقة الأكثر فعالية وغالبا ما يكون الطريقة الوحيدة لربط العديد من المعادن. تتضمن هذه التقنية تصادم الصفائح المعدنية، والتي يتسارع أحدها إلى عدة مئات من الأمتار في الثانية بسبب تفجير شحنة خاصة.طوّر المتخصصون في جامعة فولغوغراد التقنية الحكومية، طريقتين لتحسين جودة المركبات المقاومة للحرارة المصنوعة من الفولاذ والألمنيوم الناتج عن اللحام بالانفجار.ووفقا للخبراء، فإن قوة التقشير للطبقات في المركب ذي الطبقة العازلة تزيد بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا، وتنخفض المقاومة الكهربائية العابرة المحددة بأكثر من النصف. يتم تحقيق مؤشرات قريبة من ذلك من خلال العلاج بالموجات فوق الصوتية دون إضافة حاجز الكروم.وأكد الخبراء أن كلتا التقنيتين المقترحتين ستحل محل المركبات المستوردة بشكل فعال بمواد محلية تتفوق عليها في الجودة.في المستقبل، يعتزم فريق البحث تطوير حلول مماثلة لمركبات النحاس والألمنيوم والتيتانيوم والصلب المطلوبة في مختلف فروع الصناعة الروسية. وتم نشر النتائج في مجلة "Composite Interfaces".
https://sputnikarabic.ae/20231031/روسيا-ترسل-1500-ذبابة-فاكهة-إلى-الفضاء-1082645793.html
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روسيا, العالم, معلومات
باحثون روس يبتكرون معدنا يعزز متانة مركبات الفضاء 3 أضعاف
07:55 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 08:25 GMT 31.10.2023) تابعنا عبر
اقترح علماء جامعة فولغوغراد التقنية الحكومية، تقنيتين لا مثيل لهما لإنشاء مركبات خالية من العيوب مصنوعة من الفولاذ والألمنيوم، ووفقا لهم، زادت قوة المواد ثلاث مرات تقريبا مقارنة بالطرق التقليدية.
قال الخبراء إن اللحام بالانفجار هو الطريقة الأكثر فعالية وغالبا ما يكون الطريقة الوحيدة لربط العديد من المعادن. تتضمن هذه التقنية تصادم الصفائح المعدنية، والتي يتسارع أحدها إلى عدة مئات من الأمتار في الثانية بسبب تفجير شحنة خاصة.
وأوضح العلماء أن العيب الأكثر شيوعا الذي يحدث أثناء اللحام بالانفجار هو تكوين مناطق منصهرة تتكون من خليط من معدنين، ما يسمى ما بين الفلزات ( مركب كيميائي من اثنين أو أكثر من المعادن)، وأنها تقلل بشكل كبير من القوة الميكانيكية والتوصيل الكهربائي للمركب.
طوّر المتخصصون في جامعة فولغوغراد التقنية الحكومية، طريقتين لتحسين جودة المركبات المقاومة للحرارة المصنوعة من الفولاذ والألمنيوم الناتج عن اللحام بالانفجار.
ووفقا لهم، فإن كلتا التقنيتين تتجنبان تشكيل بؤر بين المعادن، والتي يعد غيابها أمرًا بالغ الأهمية لصناعة الطيران وعدد من التطبيقات المهمة الأخرى لهذه المواد.
وقال يفغيني كوزمين، أستاذ مشارك في قسم معدات وتكنولوجيا اللحام في جامعة فولغوغراد: "لأول مرة في العالم، أنشأنا تقنية جديدة بشكل أساسي للحام بالانفجار مع التعرض المتزامن بالموجات فوق الصوتية، ما يسمح لنا بإنشاء مركبات معدنية خالية من العيوب. هناك طريقة أخرى اقترحناها وهي دمج حاجز الكروم الخاص بين ألواح الصلب والألمنيوم، والذي يزيل أيضا العيوب ويزيد متانة المادة".
ووفقا للخبراء، فإن قوة التقشير للطبقات في المركب ذي الطبقة العازلة تزيد بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا، وتنخفض المقاومة الكهربائية العابرة المحددة بأكثر من النصف. يتم تحقيق مؤشرات قريبة من ذلك من خلال العلاج بالموجات فوق الصوتية دون إضافة حاجز الكروم.
البيانات الأساسية التي تم الحصول عليها، كما أوضح الخبراء، تجعل من الممكن تغيير أوضاع المعالجة لإنشاء عدد من المركبات ذات الخصائص الفريدة، كما تجعل من الممكن استخدام المعادن الباهظة الثمن والنادرة بشكل اقتصادي أكثر في إنتاج السبائك.
وأكد الخبراء أن كلتا التقنيتين المقترحتين ستحل محل المركبات المستوردة بشكل فعال بمواد محلية تتفوق عليها في الجودة.
في المستقبل، يعتزم فريق البحث تطوير حلول مماثلة لمركبات النحاس والألمنيوم والتيتانيوم والصلب المطلوبة في مختلف فروع الصناعة الروسية. وتم نشر النتائج في مجلة "Composite Interfaces".