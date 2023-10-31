https://sputnikarabic.ae/20231031/بكتيريا-تنتقل-بقطرة-العين-تتسبب-بوفاة-العديد-من-المرضى-في-أمريكا--1082668155.html

بكتيريا تنتقل بقطرة العين تتسبب بوفاة العديد من المرضى في أمريكا

بكتيريا تنتقل بقطرة العين تتسبب بوفاة العديد من المرضى في أمريكا

أصدرت هيئة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية تحذيرا بشأن قطرات العين، وذلك بعد تفشي الالتهابات البكتيرية القاتلة. 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T15:04+0000

2023-10-31T15:04+0000

2023-10-31T15:04+0000

مجتمع

علوم

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/1b/1057275493_0:103:3008:1795_1920x0_80_0_0_6ba2cdf7f9b0f044ce946f99f2ef26d7.jpg

ونشر موقع "ساينس أليرت" تقريرا صادرا عن هيئة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، والذي يناشد بتوخي المزيد من الحذر أثناء شراء منتجات قطرات العين، حيث أن بعض المنتجات غير صالحة للاستخدام، ومن الممكن أن تتسبب في حالات عدوى خطيرة.يستخدم ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية قطرات العين يوميًا، لذا يقترح الخبراء أن يلتزم العملاء بالعلامات التجارية ذات السمعة الطيبة والراسخة مع تجنب العلامات التجارية الأخرى.في وقت سابق من هذا العام، تسببت سلالة نادرة من بكتيريا "بسودوموناس" المقاومة للأدوية، في تفشي عدوى العين في عدة ولايات في أمريكا، مما أثر على أكثر من 80 شخصًا.وتوفي ما لا يقل عن أربعة أشخاص بسبب هذه العدوى المقاومة للأدوية، والتي يمكن أن تنتقل من العين إلى مجرى الدم والبول والرئتين، وأصيب أكثر من عشرة أشخاص آخرين بفقدان دائم للبصر، وذلك حسب التقرير.وبينما من المفترض أن تكون هذه المنتجات معقمة، زعم المحققون في هيئة إدارة الغذاء والدواء اكتشاف "ظروف غير صحية" في المصانع المنتجة للقطرات الغير صالحة، وأظهرت العينات في هذه المصانع نتائج إيجابية لبعض أنواع البكتيريا، على الرغم من أن المسؤولين لم يحددوا مسببات الأمراض الموجودة.وأشار التقرير إلى "بقاء المنتجات التي تحمل العلامة التجارية "ليدر" و"روغبي" و"فيلوسيتي"، متاحة للشراء عن طريق الإنترنت، ولكن لا ينبغي استخدامها".وشدد التقرير على أنه إذا كان العملاء قد اشتروا بالفعل واحدًا أو أكثر من هذه المنتجات، فإن هيئة إدارة الغذاء والدواء توصي بالتخلص منها في موقع رسمي "لاستعادة" الأدوية، أو يمكن للعملاء التحقق من "قائمة التدفق" الرسمية للهيئة لمعرفة ما إذا كانت مكونات قطرة العين يمكن أن تذهب بأمان إلى المرحاض.وأوصت الهيئة أنه إذا لاحظ المرضى أو الأطباء أن قطرات العين تسبب أعراضًا ضارة، مثل احمرار العين، أو ألم العين، أو حساسية الضوء، أو إفرازات من العين، فيجب عليهم التوقف عن استخدام هذه المنتجات على الفور، وطلب المشورة الطبية، ثم إبلاغ هيئة إدارة الغذاء والدواء بما حصل.

https://sputnikarabic.ae/20231031/عنكبوت-يبني-بيتا-في-أذن-فتاة-ويتسبب-بالكثير-من-الضجيج-فيديو--1082663524.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة