https://sputnikarabic.ae/20231031/تسلسل-زمني-لأحداث-طوفان-الأقصى-الأسبوع-الرابع-1082667236.html
تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى"... الأسبوع الرابع
تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى"... الأسبوع الرابع
بينما يدخل الصراع أسبوعه الرابع، ما زال قطاع غزة يتعرض إلى غارات غير مسبوقة منذ تفجر القتال بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T14:15+0000
2023-10-31T14:15+0000
2023-10-31T14:15+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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إسرائيل
2023
الأخبار
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
انفوجرافيك, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى"... الأسبوع الرابع
بينما يدخل الصراع أسبوعه الرابع، ما زال قطاع غزة يتعرض إلى غارات غير مسبوقة منذ تفجر القتال بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.