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https://sputnikarabic.ae/20231031/تسلسل-زمني-لأحداث-طوفان-الأقصى-الأسبوع-الرابع-1082667236.html
تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى"... الأسبوع الرابع
تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى"... الأسبوع الرابع
بينما يدخل الصراع أسبوعه الرابع، ما زال قطاع غزة يتعرض إلى غارات غير مسبوقة منذ تفجر القتال بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
انفوجرافيك, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика

تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى"... الأسبوع الرابع

14:15 GMT 31.10.2023
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بينما يدخل الصراع أسبوعه الرابع، ما زال قطاع غزة يتعرض إلى غارات غير مسبوقة منذ تفجر القتال بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
تسلسل زمني لأحداث طوفان الأقصى... الأسبوع الرابع (إنفوجراف) - سبوتنيك عربي
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