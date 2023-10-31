https://sputnikarabic.ae/20231031/حركة-نزوح-كثيفة-من-القرى-الحدودية-مع-اشتداد-حدة-المعارك-جنوبي-لبنان-1082658334.html

حركة نزوح كثيفة من القرى الحدودية مع اشتداد حدة المعارك جنوبي لبنان

حركة نزوح كثيفة من القرى الحدودية مع اشتداد حدة المعارك جنوبي لبنان

شهدت القرى والبلدات الجنوبية المحاذية للشريط الحدودي حركة نزوح كثيفة، مع اشتداد حدة المعارك بين "حزب الله" وإسرائيل، تزامنًا مع عملية "طوفان الأقصى" واستمرار... 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T10:45+0000

2023-10-31T10:45+0000

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ومع اتساع رقعة الاشتباكات بشكل تدريجي وتصاعد وتيرة التصعيد في الجنوب، غادر معظم أهالي القرى الملاصقة للشريط الحدودي بلداتهم، واتجهوا نحو بيروت أو البلدات والقرى الأكثر أمنًا في منطقة الجنوب.وقال رئيس بلدية كفرشوبا، قاسم القادري، لوكالة "سبوتنيك": "حوالي 90% من سكان القرى الملاصقة للشريط الحدودي، على خط المواجهة، نزحوا إلى مناطق بعيدة أو إلى القرى المجاورة".وأضاف: "خلايا الأزمة تعمل في هذا الملف، مثلًا في قضاء حاصبيا ومحافظة النبطية وغيرها، يقومون بإعداد إحصاءات لأعداد النازحين ويحاولون تأمين مساكن لهم في الأماكن العامة، في المدارس، الفنادق إلى آخره، وهناك قسم من النازحين استأجروا منازل".ولفت القادري إلى أن "الهيئة العليا للإغاثة لم تقم بزيارة القرى الحدودية، قاموا بزيارة حاصبيا وطلبنا منهم زيارة بعض القرى الحدودية على الأقل ولكن للأسف لم يأتوا".وأوضح أن "عدد النازحين المسجلين حتى ليل أمس بلغ 9497 نازح في قضاء صور، ونحن هنا لا نتحدث عن بقية الأقضية، ونلفت الانتباه إلى أن هؤلاء النازحين هم مقيمين صيفًا شتاء في قراهم على الشريط الحدودي".واعتبر حمود أن "النازحين المتبقيين هم بضيافة الأهل والأصدقاء في القرى، إما في منازل مفروشة تقدم من دون مقابل مادي أو في منازل الأقارب".وأكد أن "الوضع الاقتصادي في البلد صعب جدًا، والوزارات تقريبًا في حالة شلل ومساعداتها شيء لا يذكر، لذلك من خلال وحدة الكوارث لدينا شبكة اتصالات قوية مع كل الجمعيات والمنظمات الدولية لنتسطيع تأمين الاحتياجات الأساسية".

https://sputnikarabic.ae/20231031/الحصول-على-الماء-في-قطاع-غزة-قصة-معاناة-وأزمة-تعصف-بالفلسطينيين-فيديو-1082655585.html

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