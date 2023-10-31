https://sputnikarabic.ae/20231031/حلاقون-متطوعون-يمسحون-غبار-القنابل-عن-وجوه-الأطفال-فيديو-1082651330.html
حلاقون متطوعون "يمسحون غبار القنابل" عن وجوه الأطفال... فيديو
حلاقون متطوعون "يمسحون غبار القنابل" عن وجوه الأطفال... فيديو
قامت مجموعة حلاقين من قطاع غزة بزيارة المدارس التي تؤوي النازحين، للتخفيف عن الأطفال ومساعدتهم في استعادة البهجة على وجوههم. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T08:06+0000
2023-10-31T08:06+0000
2023-10-31T08:06+0000
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"الكل في غزة يبادر بما يجيد و يقدر عليه"... مجموعة حلاقين متطوعين من رفح يزورون مدارس الإيواء ليمسحوا غبار القنابل عن وجوه الأطفال النازحين.ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو" (حق النقض) الأمريكي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, نادي الفيديو
أخبار فلسطين اليوم, نادي الفيديو
حلاقون متطوعون "يمسحون غبار القنابل" عن وجوه الأطفال... فيديو
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قامت مجموعة حلاقين من قطاع غزة بزيارة المدارس التي تؤوي النازحين، للتخفيف عن الأطفال ومساعدتهم في استعادة البهجة على وجوههم.
"الكل في غزة يبادر بما يجيد و يقدر عليه"... مجموعة حلاقين متطوعين من رفح يزورون مدارس الإيواء ليمسحوا غبار القنابل عن وجوه الأطفال النازحين.
ووفقا للمشاهد، قيام مجموعة من الشباب بتنظيم جولة لقص شعور الأطفال في مدرسة تؤوي النازحين في قطاع غزة، وتخفيف آلامهم بسبب الحرب.
ويتعرض قطاع غزة
إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو" (حق النقض) الأمريكي.