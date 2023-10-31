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https://sputnikarabic.ae/20231031/حوت-أحدب-يصطدم-براكب-أمواج-ويسحبه-إلى-الأعماق-فيديو-1082658667.html
حوت أحدب يصطدم براكب أمواج ويسحبه إلى الأعماق... فيديو
حوت أحدب يصطدم براكب أمواج ويسحبه إلى الأعماق... فيديو
استطاع راكب الأمواج جيسون برين، النجاة من فكي الحوت المحدب الذي ظهر له فجأة في ساحل سيدني، وسحبه بعمق 30 قدمًا تحت الماء، وذلك أثناء ممارسة هوايته المعتادة. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
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وذكر برين للقناة السابعة الإخبارية: "رأيت رأس الحوت يخرج من الماء ومن ثم جسده، وبعدها مباشرة رأيت كامل الحوت فوقي تماما، وبعدها لم أستطع الحركة".وأضاف برين: " طوال الوقت الذي كنت فيه تحت الماء، كنت أشعر بكتلته تضغط على جسدي وتدفعني إلى الأسفل".لم يتمكن راكب الأمواج من العودة إلى السطح إلا بعد انقطاع مقوده، وابتعد راكب الأمواج عن الحوت دون أي إصابات، وهو مصر على العودة مجددًا لممارسة هوايته.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

حوت أحدب يصطدم براكب أمواج ويسحبه إلى الأعماق... فيديو

11:04 GMT 31.10.2023
© Photo / youtube//Aaron
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استطاع راكب الأمواج جيسون برين، النجاة من فكي الحوت المحدب الذي ظهر له فجأة في ساحل سيدني، وسحبه بعمق 30 قدمًا تحت الماء، وذلك أثناء ممارسة هوايته المعتادة.
وذكر برين للقناة السابعة الإخبارية: "رأيت رأس الحوت يخرج من الماء ومن ثم جسده، وبعدها مباشرة رأيت كامل الحوت فوقي تماما، وبعدها لم أستطع الحركة".
وأضاف برين: " طوال الوقت الذي كنت فيه تحت الماء، كنت أشعر بكتلته تضغط على جسدي وتدفعني إلى الأسفل".
لم يتمكن راكب الأمواج من العودة إلى السطح إلا بعد انقطاع مقوده، وابتعد راكب الأمواج عن الحوت دون أي إصابات، وهو مصر على العودة مجددًا لممارسة هوايته.
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