https://sputnikarabic.ae/20231031/خبير-انقسام-أمريكي-بين-تأمين-الإمدادت-لكييف-وتل-أبيب-والأولوية-للأخيرة-1082668759.html
خبير: انقسام أمريكي بين تأمين الإمدادت لكييف وتل أبيب والأولوية للأخيرة
خبير: انقسام أمريكي بين تأمين الإمدادت لكييف وتل أبيب والأولوية للأخيرة
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T15:01+0000
2023-10-31T15:01+0000
2023-10-31T15:01+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: انقسام أمريكي بين تأمين الإمدادت لكييف وتل أبيب والأولوية للأخيرة
خبير: انقسام أمريكي بين تأمين الإمدادت لكييف وتل أبيب والأولوية للأخيرة
نظام كييف يعاني من نقص في جنوده. وهو ما قال عنه أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي:تصعيد الصراع في قطاع غزة. وهو ما قال عنه الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية؛ واصل أبو يوسف:القوات المسلحة السعودية في حالة تأهّب قصوى بسبب اشتباكات مع مقاتلين من حركة "أنصار الله". وهو ما قالت عنه الناشطة السياسية في حركة "أنصار الله" إشراق المآخذي: بدوره قال الخبير العسكري السعودي عبد الله بن غانم القحطاني: البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 157 دولارا للبرميل. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد الدكتور ياسر شاهين:افتتاح موسم الرياض . وهو ما أثار غضب الشعوب العربية التي طالبت بوقف فعالياته احتراما للدماء التي زهقت في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، كما انتقدوا العديد من الفنانات والفنانين الذين شاركوا فيه. في وقت أكدت فيه هيئة الترفيه السعودية أن موسم الرياض يجسد التمكين والدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الترفيه من قبل سمو ولي العهد، مما أسهم في تحقيق نجاحات ترفيهية واستثنائية على المستوى المحلي والعالمي. وفي تحقيق رؤية السعودية 2030 في القطاع الترفيهي، وجعل المملكة الوجهة الأولى إقليميا في استضافة أهم الفعاليات الترفيهية حول العالم.التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2023
نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: انقسام أمريكي بين تأمين الإمدادت لكييف وتل أبيب والأولوية للأخيرة
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نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناديا هلال
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
نظام كييف يعاني من نقص في جنوده. وهو ما قال عنه أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي:
"هناك انقسام واضح بين الجمهوريين والديمقراطيين بتوزيع الأسلحة بين أوكرانيا وإسرائيل، ولكن مما لا شك فيه أن الأولوية لإسرائيل وهذا سيؤدي إلى تخفيف الضغط عن الملف الأوكراني في الأشهر المقبلة".
تصعيد الصراع في قطاع غزة. وهو ما قال عنه الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية؛ واصل أبو يوسف:
"حكومة نتنياهو ترتكب مجازر بحق المدنيين إن كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وهو ما سيخلط الأوراق في المنطقة والأولوية بالنسبة لنا لوقف إطلاق النار ومنع تهجير الشعب الفلسطيني الذي لن يحدث أبدا".
القوات المسلحة السعودية في حالة تأهّب قصوى بسبب اشتباكات مع مقاتلين من حركة "أنصار الله". وهو ما قالت عنه الناشطة السياسية في حركة "أنصار الله" إشراق المآخذي:
"هذه حرب مستمرة لأن الهدنة لم تدوم بسبب عدم تلبية المطالب الإنسانية لحركة "أنصار الله".
بدوره قال الخبير العسكري السعودي عبد الله بن غانم القحطاني:
"المملكة مستعدة لمواجهة كل من يمس بأمنها ومحاربة المنظمات الإرهابية".
البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 157 دولارا للبرميل. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد الدكتور ياسر شاهين:
"هذه نظرة متشائمة من قبل البنك الدولي وجميع المستثمرين بسبب تداعيات ومآلات الحرب على قطاع غزة خاصة إذا استمرت لمدة طويلة أو دخول أطراف أخرى لأن هذه المنطقة مهمة لإمدادات النفط".
افتتاح موسم الرياض . وهو ما أثار غضب الشعوب العربية التي طالبت بوقف فعالياته احتراما للدماء التي زهقت في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، كما انتقدوا العديد من الفنانات والفنانين الذين شاركوا فيه. في وقت أكدت فيه هيئة الترفيه السعودية أن موسم الرياض يجسد التمكين والدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الترفيه من قبل سمو ولي العهد، مما أسهم في تحقيق نجاحات ترفيهية واستثنائية على المستوى المحلي والعالمي. وفي تحقيق رؤية السعودية 2030 في القطاع الترفيهي، وجعل المملكة الوجهة الأولى إقليميا في استضافة أهم الفعاليات الترفيهية حول العالم.
التفاصيل في الملف الصوتي...