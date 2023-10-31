https://sputnikarabic.ae/20231031/خبير-انقسام-أمريكي-بين-تأمين-الإمدادت-لكييف-وتل-أبيب-والأولوية-للأخيرة-1082668759.html

خبير: انقسام أمريكي بين تأمين الإمدادت لكييف وتل أبيب والأولوية للأخيرة

خبير: انقسام أمريكي بين تأمين الإمدادت لكييف وتل أبيب والأولوية للأخيرة

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T15:01+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير: انقسام أمريكي بين تأمين الإمدادت لكييف وتل أبيب والأولوية للأخيرة خبير: انقسام أمريكي بين تأمين الإمدادت لكييف وتل أبيب والأولوية للأخيرة

نظام كييف يعاني من نقص في جنوده. وهو ما قال عنه أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي:تصعيد الصراع في قطاع غزة. وهو ما قال عنه الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية؛ واصل أبو يوسف:القوات المسلحة السعودية في حالة تأهّب قصوى بسبب اشتباكات مع مقاتلين من حركة "أنصار الله". وهو ما قالت عنه الناشطة السياسية في حركة "أنصار الله" إشراق المآخذي: بدوره قال الخبير العسكري السعودي عبد الله بن غانم القحطاني: البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 157 دولارا للبرميل. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد الدكتور ياسر شاهين:افتتاح موسم الرياض . وهو ما أثار غضب الشعوب العربية التي طالبت بوقف فعالياته احتراما للدماء التي زهقت في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، كما انتقدوا العديد من الفنانات والفنانين الذين شاركوا فيه. في وقت أكدت فيه هيئة الترفيه السعودية أن موسم الرياض يجسد التمكين والدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الترفيه من قبل سمو ولي العهد، مما أسهم في تحقيق نجاحات ترفيهية واستثنائية على المستوى المحلي والعالمي. وفي تحقيق رؤية السعودية 2030 في القطاع الترفيهي، وجعل المملكة الوجهة الأولى إقليميا في استضافة أهم الفعاليات الترفيهية حول العالم.التفاصيل في الملف الصوتي...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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