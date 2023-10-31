https://sputnikarabic.ae/20231031/رسميا-رئيس-فيفا-يعلن-إقامة-كأس-العالم-2034-في-السعودية-1082680518.html
رسميا... رئيس "فيفا" يعلن إقامة كأس العالم 2034 في السعودية
رسميا... رئيس "فيفا" يعلن إقامة كأس العالم 2034 في السعودية
أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، إقامة بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T21:49+0000
2023-10-31T21:49+0000
2023-10-31T21:53+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
رياضة
أخبار كرة القدم
السويسري جاني إنفانتينو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101764/30/1017643037_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_acd5d9a8c5dd358cf5d7e028f22a1189.jpg
وكتب إنفانتينو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض لبطولة كأس العالم، من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 في أمريكا الشمالية".وأضاف: "من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم في أفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) مع إقامة 3 مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراجواي والأوروجواي)، في عام 2030".ويأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بملف لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034.وكان الاتحاد الاسترالي لكرة القدم، قد أعلن رسميا في وقت سابق اليوم، عدم الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.
https://sputnikarabic.ae/20230214/رسميا-السعودية-تفوز-بتنظيم-كأس-العالم-للأندية-2023-1073527102.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101764/30/1017643037_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_32884629f1d42aeaff08a195005586ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, أخبار كرة القدم, السويسري جاني إنفانتينو
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, أخبار كرة القدم, السويسري جاني إنفانتينو
رسميا... رئيس "فيفا" يعلن إقامة كأس العالم 2034 في السعودية
21:49 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 21:53 GMT 31.10.2023) تابعنا عبر
أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، إقامة بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.
وكتب إنفانتينو
عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض لبطولة كأس العالم، من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 في أمريكا الشمالية".
وأضاف: "من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم في أفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) مع إقامة 3 مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراجواي والأوروجواي)، في عام 2030".
وأكمل: "وفي آسيا (المملكة العربية السعودية) في عام 2034".
ويأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن السعودية هي الدولة الوحيدة
التي تقدمت بملف لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034.
وكان الاتحاد الاسترالي لكرة القدم، قد أعلن رسميا في وقت سابق اليوم، عدم الترشح
لاستضافة كأس العالم 2034.