https://sputnikarabic.ae/20231031/شهداء-الأقصى-أوقعنا-قوة-راجلة-من-جيش-الاحتلال-في-كمين-محكم-في-منطقة-شويكة-بالضفة-الغربية--1082643340.html
"شهداء الأقصى": أوقعنا قوة راجلة من جيش الاحتلال في كمين محكم بالضفة الغربية
"شهداء الأقصى": أوقعنا قوة راجلة من جيش الاحتلال في كمين محكم بالضفة الغربية
أعلنت كتائب شهداء الأقصى- كتيبة طولكرم، صباح اليوم الثلاثاء عن نجاحها في إيقاع قوة راجلة تابعة للجيش الإسرائيلي في كمين محكم بمنطقة شويكة في مدينة طولكرم... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T02:41+0000
2023-10-31T02:41+0000
2023-10-31T03:04+0000
أخبار الضفة الغربية
شهداء الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/09/1066222157_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_eddad5a3fbd643e7e88c7d160f7b3d2f.jpg
وقالت الكتيبة في بيان، نقلته وسائل الإعلام الفلسطينية، إن مقاتيلها استهدفوا القوة بإطلاق كمية كثيفة من الرصاص المبارك، مؤكدة وقوع إصابات في صفوفهم.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231030/كتائب-القسام-استهدفنا-دبابة-وجرافة-إسرائيليتين-في-محور-شمال-غرب-غزة-بقذيفتي-الياسين-105-1082641158.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/09/1066222157_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_fd54512eabfb43d241152a0859ca658f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, شهداء الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل
أخبار الضفة الغربية, شهداء الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل
"شهداء الأقصى": أوقعنا قوة راجلة من جيش الاحتلال في كمين محكم بالضفة الغربية
02:41 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 03:04 GMT 31.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت كتائب شهداء الأقصى- كتيبة طولكرم، صباح اليوم الثلاثاء عن نجاحها في إيقاع قوة راجلة تابعة للجيش الإسرائيلي في كمين محكم بمنطقة شويكة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
وقالت الكتيبة في بيان، نقلته وسائل الإعلام الفلسطينية، إن مقاتيلها استهدفوا القوة بإطلاق كمية كثيفة من الرصاص المبارك، مؤكدة وقوع إصابات في صفوفهم.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة
على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.