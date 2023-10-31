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"شهداء الأقصى": أوقعنا قوة راجلة من جيش الاحتلال في كمين محكم بالضفة الغربية
https://sputnikarabic.ae/20231031/شهداء-الأقصى-أوقعنا-قوة-راجلة-من-جيش-الاحتلال-في-كمين-محكم-في-منطقة-شويكة-بالضفة-الغربية--1082643340.html
"شهداء الأقصى": أوقعنا قوة راجلة من جيش الاحتلال في كمين محكم بالضفة الغربية
"شهداء الأقصى": أوقعنا قوة راجلة من جيش الاحتلال في كمين محكم بالضفة الغربية
أعلنت كتائب شهداء الأقصى- كتيبة طولكرم، صباح اليوم الثلاثاء عن نجاحها في إيقاع قوة راجلة تابعة للجيش الإسرائيلي في كمين محكم بمنطقة شويكة في مدينة طولكرم... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T02:41+0000
2023-10-31T03:04+0000
أخبار الضفة الغربية
شهداء الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
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وقالت الكتيبة في بيان، نقلته وسائل الإعلام الفلسطينية، إن مقاتيلها استهدفوا القوة بإطلاق كمية كثيفة من الرصاص المبارك، مؤكدة وقوع إصابات في صفوفهم.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231030/كتائب-القسام-استهدفنا-دبابة-وجرافة-إسرائيليتين-في-محور-شمال-غرب-غزة-بقذيفتي-الياسين-105-1082641158.html
إسرائيل
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أخبار الضفة الغربية, شهداء الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل
أخبار الضفة الغربية, شهداء الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل

"شهداء الأقصى": أوقعنا قوة راجلة من جيش الاحتلال في كمين محكم بالضفة الغربية

02:41 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 03:04 GMT 31.10.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات آلاف من الفلسطينيين يشيعون قائد في" كتائب شهداء الأقصى" قضى في عملية إسرائيلية في نابلس
عشرات آلاف من الفلسطينيين يشيعون قائد في كتائب شهداء الأقصى قضى في عملية إسرائيلية في نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت كتائب شهداء الأقصى- كتيبة طولكرم، صباح اليوم الثلاثاء عن نجاحها في إيقاع قوة راجلة تابعة للجيش الإسرائيلي في كمين محكم بمنطقة شويكة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
وقالت الكتيبة في بيان، نقلته وسائل الإعلام الفلسطينية، إن مقاتيلها استهدفوا القوة بإطلاق كمية كثيفة من الرصاص المبارك، مؤكدة وقوع إصابات في صفوفهم.
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
كتائب القسام: استهدفنا دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105"
أمس, 22:31 GMT
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديوأمس, 17:33 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:58 GMT
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