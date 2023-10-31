https://sputnikarabic.ae/20231031/صاروخ-روسي-يدمر-دبابة-ليوبارد-2-في-كوبيانسك-فيديو--1082665621.html
صاروخ روسي يدمر دبابة "ليوبارد 2" في كوبيانسك... فيديو
صاروخ روسي يدمر دبابة "ليوبارد 2" في كوبيانسك... فيديو
نجح الجنود في قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدمير دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد 2" كانت بحوزة الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك، وذلك من... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T13:55+0000
2023-10-31T13:55+0000
2023-10-31T13:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية لحظة إصابة الدبابة من قبل جنود إحدى الوحدات في قوات مجموعة "الغرب" الروسية باستخدام منظومة صاروخية مضادة للدبابات.كما تم التقاط لحظات تدمير الدبابة الألمانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من خلال طائرة مسيرة روسية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
صاروخ روسي يدمر دبابة "ليوبارد 2" في كوبيانسك... فيديو
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نجح الجنود في قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدمير دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد 2" كانت بحوزة الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك، وذلك من خلال استخدام صاروخ موجه مضاد للدبابات.
وأظهرت اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية لحظة إصابة الدبابة من قبل جنود إحدى الوحدات في قوات مجموعة "الغرب" الروسية باستخدام منظومة صاروخية مضادة للدبابات.
كما تم التقاط لحظات تدمير الدبابة الألمانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من خلال طائرة مسيرة روسية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.