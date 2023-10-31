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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231031/ضابط-أمريكي-يتنبأ-بتمرد-الجيش-الأوكراني-على-زيلينسكي-1082667575.html
ضابط أمريكي يتنبأ بتمرد الجيش الأوكراني على زيلينسكي
ضابط أمريكي يتنبأ بتمرد الجيش الأوكراني على زيلينسكي
صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الأوكراني قد يتمرد على نظام كييف بسبب الخسائر الفادحة. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T14:40+0000
2023-10-31T14:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال ماكغريغور على قناة "Stephen Gardne" في "يوتيوب": "هناك (في أوكرانيا) جنود يشكلون مجموعات من ثلاثة أو أربعة أشخاص فقط. وهم يخشون استبدال فصيلة بأكملها، لأنه سينتهي الأمر كله بانتفاضة ضد الحكومة الأوكرانية".وختم الضابط الأمريكي بالقول: "نحن نتحدث عن جيش ينهار".وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-ميغ-29-أوكرانية-و8-صواريخ-ستورم-شادو--عاجل-1082660710.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي يتنبأ بتمرد الجيش الأوكراني على زيلينسكي

14:40 GMT 31.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الأوكراني قد يتمرد على نظام كييف بسبب الخسائر الفادحة.
وقال ماكغريغور على قناة "Stephen Gardne" في "يوتيوب": "هناك (في أوكرانيا) جنود يشكلون مجموعات من ثلاثة أو أربعة أشخاص فقط. وهم يخشون استبدال فصيلة بأكملها، لأنه سينتهي الأمر كله بانتفاضة ضد الحكومة الأوكرانية".

وأكد ماكغريغور أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الصراع العسكري، ويقدر أن عدد القتلى قد يصل إلى نصف مليون، ويجب أيضًا الأخذ في الاعتبار العدد الكبير من الجنود المصابين بجروح خطيرة.

منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "ميغ 29" أوكرانية و8 صواريخ "ستورم شادو"
11:36 GMT
وختم الضابط الأمريكي بالقول: "نحن نتحدث عن جيش ينهار".
وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
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Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
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