https://sputnikarabic.ae/20231031/عنكبوت-يبني-بيتا-في-أذن-فتاة-ويتسبب-بالكثير-من-الضجيج-فيديو--1082663524.html
عنكبوت "يبني بيتا" في أذن فتاة ويتسبب بالكثير من الضجيج... فيديو
عنكبوت "يبني بيتا" في أذن فتاة ويتسبب بالكثير من الضجيج... فيديو
عثر طبيب على عنكبوت "يبني بيتًا" داخل أذن فتاة، حيث كانت تشتكي من ضجيج في أذنها. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T13:01+0000
2023-10-31T13:01+0000
2023-10-31T13:01+0000
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وذكرت مجلة علمية بـأن المرأة لم تستطع تحمل أصوات الحفيف والنقر المستمرة التي ظلت تسمعها داخل أذنها اليسرى، لدرجة أنها شعرت وكأنها تأتي من داخل عظامها.وذهبت المرأة إلى عيادة الأذن والأنف والحنجرة، حيث اكتشف الأطباء عنكبوتًا خرزيّ العينين يتسلل داخل أذنها اليسرى.وأوضح ديفيد كاسل، طبيب الأنف والأذن والحنجرة والجيوب الأنفية والحساسية في جنوب فلوريدا: "هناك طبقة رقيقة وحساسة للغاية من الجلد تبطن قناة الأذن تسمى القناة السمعية الخارجية"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وقال كاسل: "القناة مبطنة بشعيرات صغيرة وغدد عرقية، ولذلك "بسبب حساسيتها، من الواضح أنك ستشعر بإحساس الزحف، وهو إحساس بالدغدغة لا يطاق تقريبًا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
عنكبوت "يبني بيتا" في أذن فتاة ويتسبب بالكثير من الضجيج... فيديو
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عثر طبيب على عنكبوت "يبني بيتًا" داخل أذن فتاة، حيث كانت تشتكي من ضجيج في أذنها.
وذكرت مجلة علمية بـأن المرأة لم تستطع تحمل أصوات الحفيف والنقر المستمرة التي ظلت تسمعها داخل أذنها اليسرى، لدرجة أنها شعرت وكأنها تأتي من داخل عظامها.
وذهبت المرأة إلى عيادة الأذن والأنف والحنجرة، حيث اكتشف الأطباء عنكبوتًا خرزيّ العينين يتسلل داخل أذنها اليسرى.
وأوضح ديفيد كاسل، طبيب الأنف والأذن والحنجرة والجيوب الأنفية والحساسية في جنوب فلوريدا: "هناك طبقة رقيقة وحساسة للغاية من الجلد تبطن قناة الأذن تسمى القناة السمعية الخارجية"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وقال كاسل: "القناة مبطنة بشعيرات صغيرة وغدد عرقية، ولذلك "بسبب حساسيتها، من الواضح أنك ستشعر بإحساس الزحف، وهو إحساس بالدغدغة لا يطاق تقريبًا".